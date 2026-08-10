ハーゲンダッツ ジャパンは2026年8月5日、「ハーゲンダッツ 2026年 夏のランキング調査」の結果を発表した。同調査は2026年7月、全国の月1回以上ハーゲンダッツを食べる10代～60代男女300名を対象に、インターネットで実施したもの。

2026年夏に食べたい新商品1位は「ソルティキャラメル&ピスタチオ」

2026年1月～7月に発売されたハーゲンダッツ新商品全13商品のうち、「この夏に食べたい」と思うフレーバーを調査したところ、ミニカップ Gelati(ジェラーティ)「ソルティキャラメル&ピスタチオ」が1位となった。塩キャラメルとピスタチオの組み合わせや、夏に合う甘じょっぱい味わいが人気を集めたという。

続いて2位は、ミニカップ「杏仁～白桃仕立て～」。杏仁と白桃を組み合わせた、爽やかですっきりとした味わいが夏向きのフレーバーとして選ばれた。

3位には、ミニカップ Gelati(ジェラーティ)「トロピカルリッチ&ココナッツ」がランクイン。トロピカルフルーツの酸味や甘さと、ココナッツのまろやかさが調和した夏らしい味わいが支持された。

定番フレーバーは「バニラ」が夏も人気

定番商品の「この夏に食べたい」フレーバーでは、ミニカップ「バニラ」が1位となった。2位はミニカップ「クッキー&クリーム」、3位はミニカップ「ストロベリー」、4位はミニカップ「ザ・ミルク」となり、2位以下は僅差で並ぶ結果となった。

夏の手土産としてアイスクリームを選ぶとしたら

また、夏の手土産としてアイスクリームを選ぶ際は、「季節感のあるフレーバー」(40.7%)、「相手の好みに合いそうなフレーバー」(38.0%)、「ブランドへの信頼感・安心感」(35.7%)が重視されていることが分かった。大人数で集まる際の手土産としてハーゲンダッツの定番商品を選ぶ場合、1個目に「バニラ」を選んだ人は6割以上となり、信頼感や安心感の高さが明らかになった。

夏でも求められる「贅沢感」と「爽やかさ」

夏のハーゲンダッツに求めるものについて聞いたところ、「ハーゲンダッツらしい贅沢感、ご褒美感」(56.3%)、「ミルクの濃厚なコクを味わえる」(44.3%)が上位となった。一方で、10代では「清涼感・爽やかさ」(46.0%)を重視する傾向が見られ、20代では38.0%、30代では36.0%と、比較的高い結果となった。

「ハーゲンダッツの日」にファンの思い出エピソードを公開

8月10日の「ハーゲンダッツの日」に合わせ、ハーゲンダッツに関する思い出エピソードを募集した。回答では、「自分へのご褒美」「家族との団らん」「大切な人との時間」など、ハーゲンダッツが特別な時間を彩る存在として記憶されていることが分かった。

「学生時代、部活帰りに仲間とコンビニでバニラを買って、一緒に食べるのが楽しみだった」など、自分へのご褒美として楽しんだ経験や、「おじいちゃんの家に行くと絶対にハーゲンダッツが置いてあった」といった家族との思い出も寄せられた。