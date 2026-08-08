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【楽 6-0 日】
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試合終了
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OUT
6番 有薗 直輝 ショートゴロ 3アウト
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OUT
サード 平良 竜哉が後逸 ランナー：2塁
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OUT
5番 野村 佑希 サードエラー ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｆ・レイエス ライトフライ 2アウト
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OUT
3番 万波 中正 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 早川 隆久 に代わって 10番 Ｙ・マルテ
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OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 YG安田 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
2番 水野 達稀 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 吉田 賢吾 ショートゴロ 2アウト
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OUT
9番 奈良間 大己 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ファースト 金子 京介 に代わって 7番 黒川 史陽
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OUT
9番 宗山 塁 ファーストライナー 3アウト
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OUT
8番 太田 光 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 金子 京介 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 上原 健太 に代わって 10番 孫 易磊
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 郡司 裕也 に代わって 8番 郡司 裕也
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OUT
8番 郡司 裕也 ショートフライ 3アウト
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OUT
代打：田宮 裕涼 に代わって 8番 郡司 裕也
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OUT
7番 Ｒ・カストロ ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 有薗 直輝 ファーストフライ 1アウト
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OUT
5番 野村 佑希 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
守備交代：ライト 中島 大輔 に代わって 4番 佐藤 直樹
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OUT
守備交代：レフト 代走 佐藤 直樹 に代わって 1番 中島 大輔
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OUT
6番 平良 竜哉 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 村林 一輝 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
代走：2塁ランナー Ｃ・マッカスカー に代わって 4番 佐藤 直樹
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OUT
楽6-0日
4番 Ｃ・マッカスカー センターツーベースヒット 楽天得点！ 楽 6-0 日 ランナー：2塁
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OUT
3番 辰己 涼介 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
楽4-0日
2番 YG安田 ライトヒット 楽天得点！ 楽 4-0 日 ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 加藤 貴之 に代わって 10番 上原 健太
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OUT
楽3-0日
ライト 万波 中正が後逸 楽天得点！ 楽 3-0 日 ランナー：3塁
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OUT
楽2-0日
1番 中島 大輔 ライトヒット ランナー：3塁
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OUT
9番 宗山 塁 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 太田 光 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 万波 中正 サードダブルプレイ 2アウト
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OUT
2番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 金子 京介 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 平良 竜哉 セカンドフライ 2アウト
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OUT
5番 村林 一輝 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 吉田 賢吾 セカンドフライ 3アウト
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OUT
9番 奈良間 大己 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 田宮 裕涼 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
7番 Ｒ・カストロ センターフライ 1アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 YG安田 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
6番 有薗 直輝 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 野村 佑希 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｆ・レイエス センターフライ 1アウト
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OUT
9番 宗山 塁 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 太田 光 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 金子 京介 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 万波 中正 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 水野 達稀 セカンドヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 吉田 賢吾 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 奈良間 大己 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 田宮 裕涼 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 平良 竜哉 セカンドライナー 3アウト
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OUT
5番 村林 一輝 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
7番 Ｒ・カストロ レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 有薗 直輝 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 野村 佑希 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｆ・レイエス 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 YG安田 空振り三振 2アウト
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OUT
楽2-0日
1番 中島 大輔 ライトツーベースヒット 楽天得点！ 楽 2-0 日 ランナー：2、3塁
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OUT
9番 宗山 塁 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 太田 光 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 金子 京介 サードゴロ 1アウト
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OUT
3番 万波 中正 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 水野 達稀 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 吉田 賢吾 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 平良 竜哉 レフトフライ 3アウト
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OUT
楽1-0日
5番 村林 一輝 セカンドゴロ 楽天得点！ 楽 1-0 日 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 辰己 涼介 セカンドヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 YG安田 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 中島 大輔 センターフライ 1アウト
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