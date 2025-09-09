元プロ野球選手の槙原寛己氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん(高ははしごだか)』で8月30日に公開された動画に出演。高橋由伸氏とのある思い出を振り返った。
「『すみません、雑誌に出ます』って(笑)」
この動画では、高橋由伸氏、高橋尚成氏、槙原寛己氏の3人がトーク。先輩である槙原氏とは、由伸氏、尚成氏ともに現役時代から食事に行く仲だったそうで、由伸氏は「(自分の入団一年目も)シーズン始まる頃には、こんな(ラフな)感じだったもん。キャンプからオープン戦も、投げない日はマキさんがいないときもあるじゃない? でも、元木さんはずっと『行こう行こう』って(誘ってくれる)。で、マキさんが来ると、一緒に行く」と振り返った。
すると、槙原氏は「由伸からたまに電話がかかってきたり、メールが来るときは……」と切り出し、「『すみません、雑誌(写真週刊誌)に出ます』って(笑)。『迷惑かけます』って、(連絡が来るのは)そういうのだけ」と回想。
この件について、由伸氏が「だって、(食事に行くのはマキさんと)いつも一緒だからさ」と説明すると、槙原氏は「『由伸はいたけど、お前が謝らないといけないことは絶対にしてないから大丈夫だよ』と言って。で、写真を見たら、(自分も)結構ちゃんと撮られてるなって(笑)」と冗談めかして、笑いを誘った。
これに爆笑しながら、尚成氏が「(スター選手の)由伸がいると、そうなっちゃうんですかね」と話すと、槙原氏は「しょうがないよね。あの頃、女の子がいたりするときは、由伸を見る目が変わってたからね」としみじみと振り返っていた。
