三井不動産商業マネジメントが運営するららぽーと4施設(豊洲、名古屋みなとアクルス、EXPOCITY、福岡)とRAYARD MIYASHITA PARKは、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の結成10周年を記念した特別コラボ企画を8月8日より順次開催する。

アニバーサリーイヤーを彩る今回の企画は、アリーナツアー開催エリアにあわせて展開し、10年間をともに歩んできたファンへの感謝を込めた多彩なコンテンツを届ける。

東京・渋谷のRAYARD MIYASHITA PARKでは8月8日～19日まで、「すとぷり縁日かふぇ」を開催し、テイクアウトのお祭りフードを販売する。対象のフード・ドリンクの注文で限定の「オリジナルステッカー」をランダムでプレゼント。POP UP SHOPでは、結成10周年を記念したオリジナルグッズを販売する。POP UP SHOPで5,000円以上購入した人には、オリジナル不織布トートバッグ」を進呈する。

POP UP SHOPで5,000円以上購入すると、オリジナル不織布トートバッグがもらえる

ららぽーと4施設では8月18日～30日まで、「すとぷり 10th Anniversary in ららぽーと」を開催。POP UP STOREでは、ららぽーとコラボグッズを販売する。各施設とも10周年を記念した展示や大型フォトスポットを設置。対象店舗で2,000円購入ごとに、メンバーが全員集合した限定デザインの「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼントする。