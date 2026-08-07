2026.08.07 18:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 0 1 0 0 2 2 0 5 9 0
西武西 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 6 0
  • 【ソ 5-2 西】
  • 試合終了

  • OUT

    9番 源田 壮亮 センターフライ 3アウト

  • OUT

    8番 蛭間 拓哉 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    代打：若林 楽人 に代わって 8番 蛭間 拓哉

  • OUT

    7番 小島 大河 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    代打：柘植 世那 に代わって 7番 小島 大河

  • OUT

    6番 石井 一成 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：レフト 近藤 健介 に代わって 9番 川村 友斗

  • OUT

    守備交代：ライト 柳町 達 に代わって 3番 谷川原 健太

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 松本 裕樹 に代わって 10番 杉山 一樹

  • OUT

    2番 周東 佑京 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    9番 柳町 達 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 佐藤 隼輔 に代わって 10番 黒木 優太

  • OUT

    守備交代：ライト 代打 平沢 大河 に代わって 1番 平沢 大河

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 中村 剛也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    ソ5-2西

    2番 林 安可 センターツーベースヒット 西武得点！ ソ 5-2 西 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 平沢 大河 空振り三振 1アウト

  • OUT

    代打：Ａ・カナリオ に代わって 1番 平沢 大河

  • OUT

    9番 源田 壮亮 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 松本 晴 に代わって 10番 松本 裕樹

  • OUT

    8番 川瀬 晃 センターフライ 3アウト

  • OUT

    ソ5-1西

    7番 山本 祐大 レフトスリーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 5-1 西 ランナー：3塁

  • OUT

    6番 牧原 大成 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 森脇 亮介 に代わって 10番 佐藤 隼輔

  • OUT

    8番 若林 楽人 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 柘植 世那 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 石井 一成 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 牧原 大成 に代わって 9番 柳町 達

  • OUT

    守備交代：ショート 代打 柳町 達 に代わって 8番 川瀬 晃

  • OUT

    守備交代：セカンド 川瀬 晃 に代わって 6番 牧原 大成

  • OUT

    2番 周東 佑京 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    ソ3-1西

    9番 柳町 達 センタースリーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 3-1 西 ランナー：3塁

  • OUT

    代打：庄子 雄大 に代わって 9番 柳町 達

  • OUT

    8番 川瀬 晃 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    7番 山本 祐大 サードフィルダースチョイス ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 牧原 大成 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 髙橋 光成 に代わって 10番 森脇 亮介

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 中村 剛也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン サードゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 林 安可 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 源田 壮亮 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    8番 若林 楽人 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    ソ1-1西

    7番 柘植 世那 レフトホームラン 西武得点！ ソ 1-1 西

  • OUT

    2番 周東 佑京 サードライナー 3アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 石井 一成 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 中村 剛也 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 川瀬 晃 空振り三振 3アウト

  • OUT

    ソ1-0西

    7番 山本 祐大 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-0 西 ランナー：2塁

  • OUT

    6番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 林 安可 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 源田 壮亮 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 ファーストヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 正木 智也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    8番 若林 楽人 センターフライ 3アウト

  • OUT

    7番 柘植 世那 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 石井 一成 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 川瀬 晃 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 山本 祐大 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    6番 牧原 大成 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 中村 剛也 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 林 安可 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 見逃し三振 1アウト

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