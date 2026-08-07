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【ソ 5-2 西】
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試合終了
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OUT
9番 源田 壮亮 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 蛭間 拓哉 レフトフライ 2アウト
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OUT
代打：若林 楽人 に代わって 8番 蛭間 拓哉
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OUT
7番 小島 大河 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
代打：柘植 世那 に代わって 7番 小島 大河
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OUT
6番 石井 一成 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 近藤 健介 に代わって 9番 川村 友斗
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OUT
守備交代：ライト 柳町 達 に代わって 3番 谷川原 健太
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 裕樹 に代わって 10番 杉山 一樹
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OUT
2番 周東 佑京 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 ショートフライ 2アウト
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OUT
9番 柳町 達 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 佐藤 隼輔 に代わって 10番 黒木 優太
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OUT
守備交代：ライト 代打 平沢 大河 に代わって 1番 平沢 大河
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OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 中村 剛也 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
ソ5-2西
2番 林 安可 センターツーベースヒット 西武得点！ ソ 5-2 西 ランナー：2塁
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OUT
1番 平沢 大河 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：Ａ・カナリオ に代わって 1番 平沢 大河
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OUT
9番 源田 壮亮 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 晴 に代わって 10番 松本 裕樹
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OUT
8番 川瀬 晃 センターフライ 3アウト
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OUT
ソ5-1西
7番 山本 祐大 レフトスリーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 5-1 西 ランナー：3塁
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OUT
6番 牧原 大成 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
5番 柳田 悠岐 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 森脇 亮介 に代わって 10番 佐藤 隼輔
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OUT
8番 若林 楽人 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 柘植 世那 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 石井 一成 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 牧原 大成 に代わって 9番 柳町 達
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OUT
守備交代：ショート 代打 柳町 達 に代わって 8番 川瀬 晃
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OUT
守備交代：セカンド 川瀬 晃 に代わって 6番 牧原 大成
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OUT
2番 周東 佑京 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 サードゴロ 2アウト
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OUT
ソ3-1西
9番 柳町 達 センタースリーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 3-1 西 ランナー：3塁
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OUT
代打：庄子 雄大 に代わって 9番 柳町 達
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OUT
8番 川瀬 晃 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
7番 山本 祐大 サードフィルダースチョイス ランナー：1、2塁
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OUT
6番 牧原 大成 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙橋 光成 に代わって 10番 森脇 亮介
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OUT
5番 渡部 聖弥 レフトフライ 3アウト
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OUT
4番 中村 剛也 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 Ｔ・ネビン サードゴロ 1アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 見逃し三振 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 林 安可 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
8番 若林 楽人 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
ソ1-1西
7番 柘植 世那 レフトホームラン 西武得点！ ソ 1-1 西
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OUT
2番 周東 佑京 サードライナー 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 石井 一成 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 中村 剛也 ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 川瀬 晃 空振り三振 3アウト
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OUT
ソ1-0西
7番 山本 祐大 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-0 西 ランナー：2塁
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OUT
6番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｔ・ネビン ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 林 安可 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 周東 佑京 ファーストヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 正木 智也 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 見逃し三振 1アウト
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OUT
8番 若林 楽人 センターフライ 3アウト
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OUT
7番 柘植 世那 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 石井 一成 見逃し三振 1アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 川瀬 晃 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 山本 祐大 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 牧原 大成 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 中村 剛也 ショートフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 林 安可 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ センターフライ 1アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 周東 佑京 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 見逃し三振 1アウト
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