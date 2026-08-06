ウェストハムは6日、オランダ代表DFジョエル・フェルトマンをフリートランスファーで獲得したことを発表した。契約期間は2027年6月30日までとなり、1年間の契約延長オプションも付帯する。

現在34歳のフェルトマンはアヤックスの下部組織出身で2012年8月にトップチームデビュー。2020年まで在籍すると、3度のエールディヴィジ制覇や計6つのタイトル獲得に貢献すると、ブライトンへ完全移籍。イングランドの地では、右サイドバックを主戦場にしながら、センダーバックや左サイドバックでもプレーし、同クラブ通算191試合で5ゴール7アシストを記録した。

そんなフェルトマンは、昨シーズン限りでブライトンとの契約が満了。今夏はエールディヴィジへの復帰なども取り沙汰されたが、今季チャンピオンシップ（イングランド2部）を戦うウェストハムへ活躍の場を移すことになった。

ウェストハムへの移籍が決まったフェルトマンは、クラブの公式サイトを通じて、以下のように述べている。

「契約にサインすることができてとても嬉しい。このプロジェクトには本当にワクワクしており、ヌーノ・エスピリト・サント監督、家族、そして代理人と話し合った結果、すべてがうまく進んだ。ウェストハムがプレミアリーグへ昇格する必要があることは理解しているし、それが今シーズンの僕たちの目標だ」

「僕は自分の経験、勝利へのメンタリティ、そしてチームワークをチームにもたらすことができると思っている。アヤックスではキャプテンを務めていたし、リーダーシップを発揮し、自分の経験を生かしてチームに貢献できたらと思う」