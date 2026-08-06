ロータスがヘセル・ファクトリー開設60周年記念キャンペーン「HETHEL 60」を実施

ロータスは1948年、エンジニアであり稀代のイノベーターであったコーリン・チャップマンによって創業した。1966年に拠点を英国ノーフォーク州のヘセルへと移して以来、この地はロータスのものづくりの心臓部であり、数々の名車を世に送り出してきたブランドの故郷であり続けている。そして2026年、そのヘセルは開設から60周年という大きな節目を迎えた。

へセルファクトリー開設60周年を記念し、ロータスはその原点と走りの歓びをより多くの人に体感してもらうための特別キャンペーン「HETHEL 60」を実施する。本キャンペーンでは、エミーラ・ファーストエディションを対象に特別購入サポートが用意されるという。試乗の予約をはじめ、資料請求、見積り、下取り査定などは、下記の専用フォームから申し込むことができる。

対象となるエミーラは、ロータスにとって内燃機関を積む最後のスポーツカーとして送り出されたモデルだ。60年にわたって積み重ねられた技術と走りの歓びを凝縮したエミーラ・ファーストエディションは、まさに”ロータスらしさ”の集大成といえるだろう。

「60年の集大成を、あなたのガレージへ。」をテーマに掲げた「HETHEL 60」キャンペーンの実施期間は2026年8月31日まで。限定10台、なくなり次第終了とのことなので、興味のある人は問い合わせてみてはいかがだろうか。

ロータス「HETHEL 60」キャンペーン

対象車種：Lotus Emira V6 First Edition / Lotus Emira 2.0 First Edition (限定10台・なくなり次第終了)

実施期間：2026年8月31日(月) まで

特典：特別購入サポート (特定の車両に限ります)

お申し込みフォームは、こちら から

フォームでは、試乗予約・お見積り・下取り査定 などをご選択いただけます