洪水や冠水で車が水没した場合、車両保険は対象になる？地震で流された場合は？

ゲリラ豪雨や線状降水帯などの発生に伴い、突然の水量増加によって下水が溢れる都市型の水害が増えています。万一、道路が冠水して車が水没してしまったら、車両保険は使えるのでしょうか。

洪水や冠水で水没した場合、車両保険が使えます

車両保険はほとんどの事故形態が補償される「一般条件」と、補償範囲が限定された「エコノミー型」があります。契約車両が水没した場合、どちらのタイプの車両保険でも補償されます。

一般条件 エコノミー型 洪水・冠水などによる水災 〇 〇

車両保険の支払い対象になる範囲として、以下のように規定されています。

「衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮、その他偶然の事故によってご契約のお車に生じた損害」

洪水による損害は「洪水」、冠水やその他集中豪雨など自然災害による水没は「その他偶然の事故」に該当し、車両保険のお支払いとなります。

例えば？

以下のような自然災害が原因で発生した水害が、車両保険の補償対象になります。

河川が大雨により氾濫し、近隣に駐車中の契約車両が冠水した。

大雨により高架下の道路で停車中の契約車両が水没した。

台風による集中豪雨、道路冠水に遭遇し、車両が濁流に流され水没した。

流されてしまった場合は？

河川の氾濫や洪水などによって、契約車両が流出し現車確認が出来なかった場合、全損扱いになります。

全損になった場合には、免責金額が引かれることなく、車両保険金額が支払われます。

ロードサービスやレンタカー特約も使える

契約車両が水没してしまったら、ロードサービスを利用しましょう。レッカー搬送などのサービスを受けることができます。無理にエンジンをかけると故障や車両火災などの恐れがありますので、まずは保険会社やロードサービスに連絡して相談しましょう。車両保険に加入していない場合など、ロードサービスのみを利用することも可能です。

また、レンタカー特約も利用可能です。ロードサービスを利用し、もし搬送が必要になった場合、手元に車がなくなってしまいます。その場合、レンタカー特約の付帯があればレンタカーを利用することも可能です。

ロードサービス レンタカー特約 洪水・冠水などによる水災 〇 〇

地震や津波による水没・冠水は対象外

車両保険では、原則として地震もしくは噴火、またはこれらによる津波によって生じた損害に対しては、保険金は支払われません。

津波とは、地震や火山活動等の、気象以外の要因により起こる高波のことをいいます。集中豪雨などによる山津波や暴風等による高波は含まれません。

例えば、以下のようなケースは原因が地震や津波によるものである為、車両保険の補償対象外です。

地震後に発生した液状化現象の影響で契約車両が流された（水没した）。

地震が原因で発生した津波により契約車両が流された。

車両保険を使えば１等級ダウンします

自動車保険は等級によって保険料が異なり、等級は1等級～最大20等級まであります。初めて自動車保険に加入する際は6（S）等級からのスタートになります。無事故であれば、１年間ごとに1等級上がりますが、保険を使用した場合は、事故の内容によって次年度の等級は3等級もしくは1等級下がります。

等級が下がると保険料は上がり、等級が上がると保険料は下がります。

‟水没”は１等級ダウン事故に該当する為、水没が原因で車両保険を使用した場合、次年度の等級は1等級下がります。１等級下がり、保険料は上がってしまいます。なお、ロードサービスのみや、レンタカー特約のみ利用した場合は、次年度の等級・保険料に変動はありません。



1等級ダウン事故

１等級ダウン事故は、水没の他以下のような事故が該当します。損害の原因が洪水の場合③台風・竜巻・洪水・高潮に該当し、大雨による氾濫などの場合は⑦偶然の事故によって生じた損害に該当し、1等級ダウンになります。

現在何等級で、保険を使用した場合の次年度の等級と保険料は、いくらになるか確認したい場合は、保険会社の担当者もしくは代理店に確認するとよいでしょう。

①火災・爆発

②盗難

③台風・竜巻・洪水・高潮

④騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為

⑤落書・いたずら

⑥物の飛来・落下(窓ガラス破損等)

⑦１～6のほか、偶然な事故によって生じた損害(他物との衝突もしくは接触、またはご契約の自動車の転覆もしくは墜落を除きます。)

まとめ

車両保険は、事故だけでなく様々な自然災害によって生じた損害にも使えます。交通事故であれば運転技術によっては、ある程度避けられるかもしれません。しかし、自然災害による損害などは、いくら運転技術があったり、備えをきちんとしていても、予測不可能な避けられない事故もあります。水害においては、近くに河川がなくても暴風雨などにより土砂崩れが発生する可能性もあります。予測不能な自然災害には、車両保険で備えておきましょう。

Copyright © 2026 SBIの自動車保険比較 インズウェブ All Rights Reserved.