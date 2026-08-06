ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」を運営するさとふるは2026年8月3日、「令和8年熊本地震 災害緊急支援寄付サイト」にて、新たに5自治体による被災自治体への「代理寄付」の受け付けを開始した。これにより支援する被災自治体数は18自治体、寄付受け付け自治体数は63自治体となった。本サイトを通した寄付総額は、8月3日午後3時時点で1億8,000万円以上(約12,000件)となった。

熊本地震災害緊急支援寄附

熊本県は、令和8年熊本地震の影響により、38人が亡くなり、4,622棟の住宅に被害があったと発表した。新幹線などの公共交通機関では運行再開のめどが立っていない区間があるほか、高速道路も一部区間で通行止めとなっており、現在も交通への影響が続いている。

本サイトでは、ふるさと納税制度を活用して掲載自治体に1,000円から1円単位で指定した金額を寄付することが可能だ。本支援に関し、自治体からさとふるへの支出は発生せず、寄付決済手数料をさとふるが負担するため、寄付者の善意をそのまま自治体へお届けする。

「令和8年熊本地震 災害緊急支援寄付サイト」寄付受け付け被災自治体は以下の通り。 熊本県:熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、合志市、美里町、大津町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町

「代理寄付」受け付け自治体(8月3日時点)は以下の通り。

熊本県八代市への代理寄付受け付け自治体:北海道余市町、北海道別海町、宮城県岩沼市、宮城県利府町、茨城県つくばみらい市、茨城県境町、栃木県鹿沼市、埼玉県東松山市、新潟県村上市、山梨県富士吉田市、山梨県山梨市、山梨県甲斐市、山梨県富士川町、静岡県磐田市、京都府京丹後市、宮崎県延岡市、宮崎県日向市、鹿児島県阿久根市

熊本県宇土市:奈良県奈良市、鹿児島県日置市

熊本県宇城市:岩手県北上市、宮城県角田市、茨城県水戸市、茨城県鉾田市、茨城県阿見町、三重県多気町、大阪府泉佐野市、長崎県松浦市

熊本県美里町:宮城県女川町、埼玉県美里町

熊本県大津町:長野県御代田町

熊本県御船町:長野県長野市

熊本県嘉島町:群馬県千代田町、静岡県掛川市

熊本県益城町:愛知県みよし市、福岡県筑後市

熊本県氷川町:茨城県取手市、茨城県茨城町、東京都千代田区、東京都品川区、島根県出雲市、高知県芸西村、熊本県西原村、熊本県南阿蘇村

熊本県芦北町:山梨県身延町