パワーカップルとは、夫婦・カップルの双方が高い収入を得ている世帯を指す言葉です。世帯収入が高いことで、住宅購入や教育、資産形成などの選択肢を広げやすくなります。 一方で、仕事と家庭の両立や、家事・育児の分担に悩むこともあるでしょう。

本記事では、パワーカップルの意味や世帯年収の目安、メリット・デメリットを解説します。パワーカップルを目指すうえで大切なことも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

パワーカップルとは?

近年、住宅購入や資産形成、子育てと仕事の両立などの話題で、「パワーカップル」という言葉を耳にする機会が増えています。共働きが一般的になった今、夫婦それぞれが高い収入を得ながら、キャリアと家庭生活を両立させるライフスタイルに注目が集まっています。

ここでは、パワーカップルの定義や共働き夫婦との違い、注目されている理由についてわかりやすく解説します。

パワーカップルの定義と年収の目安

パワーカップルとは、夫婦、事実婚、または同居するカップルの双方が高い収入を得ている世帯を指す言葉です。住宅業界や金融業界を中心に使われるようになったとされ、高額な住宅ローンを組める世帯を表す際にも用いられてきました。

ただし、パワーカップルに法律上または公的な明確な定義があるわけではありません。一般的には、夫婦それぞれの年収が700万円以上、あるいは世帯年収が1,400万～2,000万円以上の世帯が目安として挙げられます。

共働き夫婦とのちがい

パワーカップルは共働き夫婦の一形態ですが、すべての共働き夫婦がパワーカップルに該当するわけではありません。主な違いは、夫婦の双方が比較的高い収入を得ている点にあります。

共働き夫婦は、夫婦ともに働いて収入を得ている世帯全般を指す言葉です。一方でパワーカップルは、双方が専門性を生かしてキャリアを築き、高収入を得ているケースを指すことが一般的です。

なぜ注目されているのか

パワーカップルが注目される背景のひとつに、共働き世帯の増加があります。女性の就業率上昇や働き方の多様化により、結婚や出産後もキャリアを継続する人が増えました。その結果、夫婦ともに一定以上の収入を得る世帯も増えています。

また、世帯収入が高いことで、住宅購入、子どもの教育、資産形成、老後への備えなど、将来に向けた選択肢を広げやすい点も注目される理由です。一方で、収入が高くても、仕事と家庭の両立や家事・育児の分担といった課題はあります。パワーカップルとして心地よい生活を続けるためには、収入だけでなく、夫婦間で価値観や役割分担をすり合わせることも大切です。

パワーカップルであることのメリット

パワーカップルになるメリット

夫婦・カップルの双方が高い収入を得ているパワーカップルには、家計や将来設計の面でさまざまなメリットがあります。ここでは、パワーカップルであることによって得られやすい利点を紹介します。

世帯収入が高く経済的に安定しやすい

パワーカップルの大きなメリットは、世帯収入が高く、生活費や貯蓄にゆとりを持ちやすいことです。日々の生活に必要なお金に加え、急な出費やライフイベントに備える資金も確保しやすくなります。

また、資産運用や老後資金の準備など、将来に向けたお金の計画を立てやすい点もメリットです。経済的な余裕が生まれることで、夫婦・カップルそれぞれが働き方や暮らし方を選ぶ際の選択肢も広がります。

ただし、収入が高くても、支出や住宅ローンなどの負担が大きければ家計はひっ迫してしまいます。収入に見合った生活設計をすることが大切です。

住宅や教育など将来の選択肢が広がる

世帯収入が高いことで、将来に関する選択肢を広げやすくなります。たとえば、希望するエリアでの住宅購入や、子どもの進学・習い事に関する選択、自身の学び直しなどを検討しやすくなるでしょう。

旅行や趣味、自己投資にお金を使う余裕を持ちやすいことも魅力です。何にお金をかけるかをふたりで話し合い、自分たちらしい暮らしを実現しやすくなります。

お互いのキャリアから刺激や学びを得られる

それぞれが仕事に取り組み、キャリアを築いている場合、パートナーの考え方や働き方から刺激を受けられます。仕事上の悩みを相談したり、新しい挑戦を応援し合ったりすることで、自分自身の視野やモチベーションが広がることもあるでしょう。

ただし、競争心が強くなりすぎたり、仕事の話ばかりになったりすると負担につながる場合もあります。互いの状況を尊重し、必要に応じて仕事から離れる時間を持つことも大切です。

リスク分散につながる

夫婦・カップルの双方に収入があることは、家計の収入源を複数持てるという点でメリットです。たとえば、一方が転職、休職、育児休業などで一時的に収入が減った場合でも、もう一方の収入によって生活を支えられる可能性があります。

どちらか一方の収入だけに依存しないことで、ライフイベントや働き方の変化に対応しやすくなるでしょう。一方で、同じ業界や職種に勤めている場合は、景気変動などの影響を同時に受ける可能性もあります。十分な貯蓄を確保するなど、収入以外の備えもしておくと安心です。

パワーカップルが抱えやすい悩みや注意点

パワーカップルにもいろいろな悩みがあります

夫婦・カップルの双方が高い収入を得ていることには、家計や将来設計の面でメリットがあります。一方で、それぞれが仕事やキャリアを持つからこそ、生活との両立や将来の選択に悩むこともあるでしょう。

ここでは、パワーカップルを含む、双方がキャリアを築く共働き世帯で起こりやすい悩みや注意点を紹介します。

仕事が忙しくすれちがいが増える

夫婦ともに仕事が忙しいため、夫婦・カップルで過ごす時間を十分に確保できないことがあります。残業や出張、繁忙期が重なると、ゆっくり会話をする機会も減りがちです。

仕事が忙しい時期ほど、互いの状況を共有し、短い時間でもコミュニケーションを取る意識が大切になります。

家事や育児の負担が偏ることもある

共働きであっても、家事や育児の負担が自然に均等になるとは限りません。勤務時間や収入、得意・不得意、子どもの急な体調不良への対応などによって、どちらか一方に負担が偏るケースもあります。

「自分ばかりが担っている」と感じる状態が続くと、不満が積み重なる可能性があります。分担を固定化せず、その時々の状況に応じて見直すことが重要です。必要に応じて、家事代行やベビーシッターなどの外部サービスを活用する方法もあります。

転勤やキャリア選択が難しくなる

双方がキャリアを築いている場合、転勤、転職、独立、育児休業などの選択が、ふたりの生活に大きく影響します。たとえば、一方の転勤に合わせてもう一方が仕事を辞めるのか、別居・単身赴任を選ぶのかなど、簡単には答えを出せないケースもあるでしょう。

どちらか一方のキャリアだけを優先するのではなく、収入面だけでなく、将来の希望や生活への負担も含めて話し合うことが大切です。

周囲からの期待や詮索に負担を感じることがある

高収入であることや仕事での成果を周囲に知られた場合、「余裕がありそう」「何でも両立できそう」と見られることがあります。その結果、実際には抱えている忙しさや悩みを理解されにくく、期待や詮索に負担を感じる人もいるかもしれません。

収入やキャリアを比較してしまう場合がある

夫婦・カップルの双方が働いていると、収入、昇進、評価、働き方などを意識する場面も多くなります。パートナーの昇進や転職を素直に喜べる場合がある一方で、自分と比較して焦りや劣等感を抱くことも。

比較が負担になっていると感じたときは、収入や肩書きだけで互いを評価せず、それぞれが仕事や生活で大切にしたいことを確認し合うことが大切です。ライフステージによってキャリアの優先順位やペースが変わることも、自然なこととして受け止めましょう。

パワーカップルを目指すうえで大切なこと

パワーカップルを目指すうえで大切なことを紹介します

パワーカップルとは、夫婦・カップルの双方が高い収入を得ている世帯を指す言葉です。そのため、家事や育児の分担方法、性格、夫婦関係のあり方によって決まるものではありません。

一方で、ふたりがそれぞれのキャリアを築きながら、長期的に働き続けるためには、日頃から意識しておきたいポイントがあります。ここでは、仕事と生活を両立し、良好な関係を築くうえで大切なことを紹介します。

お互いの仕事やキャリアを尊重する

夫婦・カップルの双方がキャリアを築くためには、相手の仕事を「片方の都合」と捉えず、ふたりの生活に関わる大切なものとして尊重する姿勢が欠かせません。

昇進や転職、異動、資格取得など、キャリアに関する選択をするときは、お互いの希望や負担を話し合うことが大切です。どちらか一方だけが我慢するのではなく、その時々の状況に応じて支え合える関係を目指しましょう。

家事・育児の進め方をすり合わせる

共働きで仕事が忙しい場合、家事や育児をどのように進めるかは、生活を維持するうえで重要なテーマです。ただし、必ずしもすべてを均等に分担する必要はありません。

勤務時間や出張の有無、得意・不得意、子どもの状況などを踏まえ、ふたりに合う方法を考えることが大切です。家事代行や食材宅配、時短家電といった外部サービスも活用しながら、負担が一方に偏らない仕組みを整えましょう。

お金に関する考え方を共有する

収入が高くなるほど、住宅購入や教育費、資産運用、老後資金など、お金に関する選択肢も増えます。そのため、収入や貯蓄、生活費の分担、投資に対する考え方などを、夫婦・カップルで共有しておくことが重要です。

「何にお金を使いたいか」「どのような暮らしを送りたいか」といった価値観まで話し合うことで、将来設計を立てやすくなります。定期的に家計や資産状況を確認する機会を設けるのもよいでしょう。

将来の優先順位を話し合う

仕事、住む場所、子ども、親の介護など、人生の節目には大きな決断が伴います。どちらかのキャリアを優先する場面があれば、何を優先し、どのような選択肢があるのかを、その都度話し合う必要があります。

最初からすべての答えを決めておく必要はありません。ライフステージや仕事の状況に合わせて、ふたりの優先順位を見直していくことが、無理なく働き続けることにつながります。

それぞれが成長し続けられる環境をつくる

パワーカップルを目指す場合、どちらか一方だけではなく、ふたりがそれぞれのキャリアを伸ばせる環境をつくることも大切です。学び直しや資格取得、転職、新しい仕事への挑戦など、パートナーの目標を応援し合える関係は、長期的なキャリア形成を支えます。

ただし、常に高い目標を追い続ける必要はありません。忙しい時期には休息や家庭を優先するなど、状況に応じてペースを調整することも、ふたりらしい働き方を続けるために重要です。

パワーカップルは収入だけでなく支え合いが大切!

憧れのパワーカップルを目指しましょう

パワーカップルとは、夫婦・カップルの双方が高い収入を得ている世帯を指す言葉です。世帯収入が高いことで、住宅購入や子どもの教育、資産形成など、将来に向けた選択肢を広げやすくなるメリットがあります。

一方で、双方がキャリアを築いている場合は、仕事と家庭の両立、家事・育児の進め方、転勤や転職などのキャリア選択について、ふたりで話し合う場面も増えるでしょう。高収入であること自体が、良好な関係や安定した生活を約束するわけではありません。

大切なのは、収入や肩書きだけにとらわれず、お互いの仕事や価値観、将来の希望を尊重することです。日頃からコミュニケーションを取り、ライフステージや状況の変化に応じて役割や優先順位を見直すことで、ふたりに合った働き方・暮らし方を築いていけるでしょう。