バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ONE PIECE つまんでつなげてますこっと ギア5コレクション」を2026年8月 第2週 より発売する。全10種で価格は400円。

2026年8月 第2週 発売「ONE PIECE つまんでつなげてますこっと ギア5コレクション」(全10種・400円)

「ONE PIECE つまんでつなげてますこっと ギア5コレクション」は、大人気の“ギア5”ルフィを「つまんでつなげてますこっと」で再現したアイテム。自由に大暴れするルフィをたくさん繋げて楽しめる。ラインナップは5種類で、それぞれカニカンとボールチェーンの2種が揃う。

ラインナップ

モンキー・D・ルフィ ギア5 A ボールチェーンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 A カニカンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 B ボールチェーンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 B カニカンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 C ボールチェーンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 C カニカンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 D ボールチェーンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 D カニカンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 E ボールチェーンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 E カニカンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 A ボールチェーンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 A カニカンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 B ボールチェーンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 B カニカンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 C ボールチェーンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 C カニカンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 D ボールチェーンver.

モンキー・D・ルフィ ギア5 D カニカンver.