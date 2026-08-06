バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ONE PIECE つまんでつなげてますこっと ギア5コレクション」を2026年8月 第2週 より発売する。全10種で価格は400円。

  • 2026年8月 第2週 発売「ONE PIECE つまんでつなげてますこっと ギア5コレクション」(全10種・400円)

    2026年8月 第2週 発売「ONE PIECE つまんでつなげてますこっと ギア5コレクション」(全10種・400円)

「ONE PIECE つまんでつなげてますこっと ギア5コレクション」は、大人気の“ギア5”ルフィを「つまんでつなげてますこっと」で再現したアイテム。自由に大暴れするルフィをたくさん繋げて楽しめる。ラインナップは5種類で、それぞれカニカンとボールチェーンの2種が揃う。

ラインナップ

  • モンキー・D・ルフィ ギア5 A　ボールチェーンver.
  • モンキー・D・ルフィ ギア5 A　カニカンver.
  • モンキー・D・ルフィ ギア5 B　ボールチェーンver.
  • モンキー・D・ルフィ ギア5 B　カニカンver.
  • モンキー・D・ルフィ ギア5 C　ボールチェーンver.
  • モンキー・D・ルフィ ギア5 C　カニカンver.
  • モンキー・D・ルフィ ギア5 D　ボールチェーンver.
  • モンキー・D・ルフィ ギア5 D　カニカンver.
  • モンキー・D・ルフィ ギア5 E　ボールチェーンver.
  • モンキー・D・ルフィ ギア5 E　カニカンver.
  • モンキー・D・ルフィ ギア5 A　ボールチェーンver.

    モンキー・D・ルフィ ギア5 A　ボールチェーンver.

  • モンキー・D・ルフィ ギア5 A　カニカンver.

    モンキー・D・ルフィ ギア5 A　カニカンver.

  • モンキー・D・ルフィ ギア5 B　ボールチェーンver.

    モンキー・D・ルフィ ギア5 B　ボールチェーンver.

  • モンキー・D・ルフィ ギア5 B　カニカンver.

    モンキー・D・ルフィ ギア5 B　カニカンver.

  • モンキー・D・ルフィ ギア5 C　ボールチェーンver.

    モンキー・D・ルフィ ギア5 C　ボールチェーンver.

  • モンキー・D・ルフィ ギア5 C　カニカンver.

    モンキー・D・ルフィ ギア5 C　カニカンver.

  • モンキー・D・ルフィ ギア5 D　ボールチェーンver.

    モンキー・D・ルフィ ギア5 D　ボールチェーンver.

  • モンキー・D・ルフィ ギア5 D　カニカンver.

    モンキー・D・ルフィ ギア5 D　カニカンver.

  • モンキー・D・ルフィ ギア5 E　ボールチェーンver.

    モンキー・D・ルフィ ギア5 E　ボールチェーンver.

  • モンキー・D・ルフィ ギア5 E　カニカンver.

    モンキー・D・ルフィ ギア5 E　カニカンver.