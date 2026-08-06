バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ONE PIECE つまんでつなげてますこっと ギア5コレクション」を2026年8月 第2週 より発売する。全10種で価格は400円。
「ONE PIECE つまんでつなげてますこっと ギア5コレクション」は、大人気の“ギア5”ルフィを「つまんでつなげてますこっと」で再現したアイテム。自由に大暴れするルフィをたくさん繋げて楽しめる。ラインナップは5種類で、それぞれカニカンとボールチェーンの2種が揃う。
ラインナップ
- モンキー・D・ルフィ ギア5 A ボールチェーンver.
- モンキー・D・ルフィ ギア5 A カニカンver.
- モンキー・D・ルフィ ギア5 B ボールチェーンver.
- モンキー・D・ルフィ ギア5 B カニカンver.
- モンキー・D・ルフィ ギア5 C ボールチェーンver.
- モンキー・D・ルフィ ギア5 C カニカンver.
- モンキー・D・ルフィ ギア5 D ボールチェーンver.
- モンキー・D・ルフィ ギア5 D カニカンver.
- モンキー・D・ルフィ ギア5 E ボールチェーンver.
- モンキー・D・ルフィ ギア5 E カニカンver.