KARUIZAWA MOTOR GATHERING 2026が9月5日(土)～6日(日)に開催！テーマは「Heritage to Future」

古くより文化人が愛する地、軽井沢にて今年もサステナブルモビリティライフイベント「KARUIZAWA MOTOR GATHERING 2026」が開催される。カール・ベンツが世界初のガソリンエンジン車「ベンツ・パテント・モトールヴァーゲン」を世に送り出したのは1886年のこと。自動車誕生から140年目となる今年の軽井沢モーターギャザリング2026では、「Heritage to Future（未来への継承）」をテーマに掲げ、「文化としてのクルマ」を表現していく。

イベントでは「サステナブルで多様なモビリティライフ!! 過去〜現在〜そして未来ヘリテージに触れ、心躍らせる未来へ」を全体のコンセプトとし、自動車の歩んできた歴史と、これから向かう未来の姿が体感できる。各種環境対応車両をはじめとする新型車両の展示および試乗会、ヴィンテージ車両の展示、そしてモビリティを通じたライフスタイル提案（アウトドア・ペット・ゴルフなど）、多くのコンテンツが予定されており、来場者それぞれの視点で楽しめるイベントとなっている。

さらに、テーマに沿ったコンクールやオークションなどの特別なコンテンツも企画されている。コンクールや一般展示、オークション出品物のエントリーに関しては下記のリンクよりご確認いただきたい。

■Concours of Elegance ＠KARUIZAWA 2026 AUTUMN参加者募集！

コンクールテーマは、【Open Air Motoring】

https://www.motor-gathering.com/archives/1561

■軽井沢モーターギャザリングエントリーについて／KMG2026【一般展示枠】のご案内

https://www.motor-gathering.com/archives/1600

■「KARUIZAWA MOTOR GATHERINGオークション2026」出品物募集！

出品テーマは『オープンカー』

https://www.motor-gathering.com/archives/1573

KARUIZAWA MOTOR GATHERING 2026開催概要

開催場所：軽井沢・プリンスショッピングプラザ ガーデンモール 芝生のひろば

（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢／最寄駅：北陸新幹線『軽井沢駅』）

開催期間：2026年9月5日（土）～ 6日（日） 10:00A.M.～ 6:00P.M.

主催：軽井沢モーターギャザリング実行委員会（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社／株式会社MOTOTECA／株式会社芸文社／株式会社SHIRO／ネコ・パブリッシング／Vポイントマーケティング株式会社）

共催：軽井沢・プリンスショッピングプラザ（（株）西武不動産プロパティマネジメント）

入場料：無料