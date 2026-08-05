ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は8月5日より、「夏の和風おろしバーガーフェア」を期間限定で開催。「にんにく醤油おろしビーフバーガー」など、さっぱりと味わえる和風バーガー3品を販売している。

「夏の和風おろしバーガーフェア」では、夏の厳しい暑さの中でもさっぱりと味わえる和風おろしバーガー3品が登場。「にんにく醤油おろしビーフバーガー」(620円)は、ビーフ100%のジューシーなパティに、香ばしい特製にんにく醤油ソースを合わせ、大根おろしや翡翠(ひすい)ねぎなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品。ビーフの旨みと食欲をそそるにんにくの風味に、大根おろしのさっぱりとした味わいが加わることで、パンチがありつつもあっさりとした味わいとなっている。

「瀬戸内レモンねぎ塩おろしチキンバーガー」(590円)は、醤油ベースのタレに漬け込んだ、店内仕込みのサクサクジューシーなBIGチキンに、瀬戸内レモン果汁を使用した特製塩だれソースを合わせ、大根おろしや翡翠ねぎなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだバーガー。瀬戸内レモンの爽やかな酸味と大根おろしのさっぱりとした味わい、翡翠ねぎのシャキシャキとした食感が重なり合う、夏にぴったりの味わいに仕上げられている。

また、醤油ベースのタレに漬け込んだ、店内仕込みのサクサクジューシーなBIGチキンに、特製のにんにく醤油ソースを合わせ、大根おろしや翡翠ねぎなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ「にんにく醤油おろしチキンバーガー」(590円)も登場。大根おろしの爽やかな味わいで、最後までさっぱりと楽しめる和風バーガーとなっている。

いずれも、8月下旬まで一部店舗を除く全国のゼッテリアで販売される。