ＤｅＮＡ vs 阪神 2026年8月5日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 阪神 阪 0 2 0 2 3 1 ＤｅＮＡ Ｄ 0 4 4 3 1 3回表 阪神の攻撃 OUT 1番 近本 光司 ファーストゴロ 1アウト 2回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 3アウト

OUT 9番 東 克樹 ファーストゴロ 2アウト

OUT 阪2-4Ｄ 8番 宮下 朝陽 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 阪 2-4 Ｄ

OUT ピッチャー 髙橋 遥人が送球キャッチミス ランナー：1塁

OUT 7番 関根 大気 ファーストゴロ ランナー：1塁

OUT 6番 松尾 汐恩 空振り三振 1アウト

OUT 阪2-2Ｄ 5番 筒香 嘉智 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 阪 2-2 Ｄ

OUT 4番 Ｊ・エンカーナシオン センターヒット ランナー：1塁 2回表 阪神の攻撃 OUT 9番 髙橋 遥人 ショートゴロ 3アウト

OUT 阪2-0Ｄ センター 関根 大気が悪送球 阪神得点！ 阪 2-0 Ｄ ランナー：2塁

OUT 阪0-0Ｄ 8番 熊谷 敬宥 センターヒット ランナー：2塁

OUT 7番 元山 飛優 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2、3塁

OUT 6番 伏見 寅威 デッドボール ランナー：1、2塁

OUT 5番 Ｄ・ガルシア 見逃し三振 1アウト

OUT 4番 大山 悠輔 セカンドヒット ランナー：1塁 1回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 3番 佐野 恵太 ファーストゴロ 3アウト

OUT 2番 牧 秀悟 センターフライ 2アウト

OUT 1番 度会 隆輝 レフトフライ 1アウト 1回表 阪神の攻撃 OUT 3番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト

OUT 2番 森下 翔太 ピッチャーダブルプレイ 2アウト

OUT 1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁 (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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