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OUT
1番 近本 光司 ファーストゴロ 1アウト
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1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 3アウト
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9番 東 克樹 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
阪2-4Ｄ
8番 宮下 朝陽 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 阪 2-4 Ｄ
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OUT
ピッチャー 髙橋 遥人が送球キャッチミス ランナー：1塁
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OUT
7番 関根 大気 ファーストゴロ ランナー：1塁
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OUT
6番 松尾 汐恩 空振り三振 1アウト
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OUT
阪2-2Ｄ
5番 筒香 嘉智 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 阪 2-2 Ｄ
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン センターヒット ランナー：1塁
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9番 髙橋 遥人 ショートゴロ 3アウト
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阪2-0Ｄ
センター 関根 大気が悪送球 阪神得点！ 阪 2-0 Ｄ ランナー：2塁
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阪0-0Ｄ
8番 熊谷 敬宥 センターヒット ランナー：2塁
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7番 元山 飛優 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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6番 伏見 寅威 デッドボール ランナー：1、2塁
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5番 Ｄ・ガルシア 見逃し三振 1アウト
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4番 大山 悠輔 セカンドヒット ランナー：1塁
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3番 佐野 恵太 ファーストゴロ 3アウト
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2番 牧 秀悟 センターフライ 2アウト
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1番 度会 隆輝 レフトフライ 1アウト
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3番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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2番 森下 翔太 ピッチャーダブルプレイ 2アウト
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1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁
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