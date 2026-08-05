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2026.08.05 17:45 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 0 2 0 2 3 1
ＤｅＮＡ 0 4 4 3 1
  • OUT

    1番 近本 光司 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 東 克樹 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    阪2-4Ｄ

    8番 宮下 朝陽 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 阪 2-4 Ｄ

  • OUT

    ピッチャー 髙橋 遥人が送球キャッチミス ランナー：1塁

  • OUT

    7番 関根 大気 ファーストゴロ ランナー：1塁

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 空振り三振 1アウト

  • OUT

    阪2-2Ｄ

    5番 筒香 嘉智 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 阪 2-2 Ｄ

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 髙橋 遥人 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    阪2-0Ｄ

    センター 関根 大気が悪送球 阪神得点！ 阪 2-0 Ｄ ランナー：2塁

  • OUT

    阪0-0Ｄ

    8番 熊谷 敬宥 センターヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 元山 飛優 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    6番 伏見 寅威 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 Ｄ・ガルシア 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 大山 悠輔 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 森下 翔太 ピッチャーダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁

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