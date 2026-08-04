













夏の甲子園があす5日、阪神甲子園球場で開幕する。2026年大会では、日程によって入場料金を分ける「カテゴリー制」が初めて導入された。外野席が無料だった2017年から、わずか9年。チケットの価格と販売方法は、混雑対策や暑さ対策を背景に大きく変化している。料金の変遷をたどりながら、夏の甲子園の観戦スタイルがどのように変わってきたのかを読み解く。















2026年に導入されたカテゴリー制



2026年の第108回全国高等学校野球選手権大会では、一般向け入場券の料金が「カテゴリーA」と「カテゴリーB」の2種類に分けられた。







カテゴリーAの対象は、8月7日から12日までの「午後の部」と、8月13日以降の日程。大人料金は中央指定席4800円、1・3塁指定席3900円、アルプス席2000円、外野指定席1000円となっている。







一方、8月5、6日と、8月7日から12日までの「朝の部」はカテゴリーB。中央指定席1500円、1・3塁指定席1200円、アルプス席700円、外野指定席300円と、カテゴリーAの3分の1前後に設定された。







同じ座席でありながら、中央指定席では3300円もの差がある。ただし、これは人気や曜日だけで価格を変える、一般的な意味での変動価格制とは性質が異なる。







8月7日から12日までは、「朝の部・1試合」と「午後の部・3試合」に分けて試合が行われる。単純に1試合当たりへ換算すると、中央指定席は朝の部が1500円、午後の部が1600円。1・3塁指定席は1200円と1300円、外野指定席は300円と約333円になる。







主催者が1試合当たりの料金として算出したわけではないが、少なくともこの期間については、観戦できる試合数をある程度反映した価格設定と見ることができる。







ただし、その日の全4試合を観戦するには、朝と午後の両方のチケットが必要だ。中央指定席で全試合を見る場合は合計6300円、1・3塁指定席は5100円、アルプス席は2700円、外野指定席は1300円となる。







さらに、8月13日以降は試合数にかかわらずカテゴリーAが適用される。カテゴリー制は純粋な「1試合単価」ではなく、日程、試合数、観戦時間などを踏まえて料金を分ける新たな仕組みといえそうだ。



















2017年まで無料だった外野席



現在の料金からは想像しにくいが、2017年の第99回大会まで、甲子園の外野席は無料だった。







当時の大人料金は、バックネット裏の中央特別自由席が2000円、1・3塁特別自由席が1500円、アルプス席が600円。無料の外野席を含め、チケットを事前に確保せず、当日に球場を訪れて観戦する余地が大きく残されていた。







大きな転換点となったのが、記念大会として開催された2018年の第100回大会である。







中央席は2000円から2800円へ引き上げられ、自由席から完全前売りの指定席へ変更された。1・3塁席は1500円から2000円、アルプス席は600円から800円となり、外野席も大人500円、こども100円で有料化された。







背景にあったのは、大会人気の高まりによる深刻な混雑だった。







日本高野連は、入場を待つ列での転倒事故などを防ぐための警備費用が増加していたことに加え、野球の普及、選手育成、けがの予防などに取り組む「高校野球200年構想」の事業費確保を料金改定の理由に挙げた。







バックネット裏を指定席としたのも、来場時間を分散させ、遠方から訪れる観客が長時間並ばずに席を確保できるようにするためだった。







つまり、2018年の料金改定は単なる値上げではない。長い列に並び、空いている席を探す観戦スタイルから、事前に日付と座席を確保するスタイルへと変わり始めた節目だった。

















2022年、全席指定化と大幅値上げ



2018年に中央席が指定席となった一方、1・3塁席やアルプス席、外野席には自由席が残されていた。それが大きく変わったのが、3年ぶりに一般観客を迎えた2022年の第104回大会である。







一般観客向けのチケットは、インターネット販売による全席指定の前売りへ変更された。







料金も大幅に改定され、中央指定席は2800円から4200円、1・3塁指定席は大人2000円から3700円、アルプス席は800円から1400円に上昇。外野指定席も大人500円から1000円となった。







料金改定の背景には、暑さ対策や雑踏警備の経費が増えていたことに加え、全席指定化によって大会の総入場者数が減少する見通しだったこと、コロナ禍で大会の財政状況が厳しくなっていたことなどがあった。







一方で、料金が一方向に上がり続けたわけではない。2023年には中央指定席4200円、1・3塁指定席3700円、アルプス席1400円が維持された一方、外野指定席の大人料金は1000円から700円に引き下げられた。







それでも、全席指定化という観戦方法の大きな変化は定着した。当日早朝から球場へ向かい、自由席の列に並ぶという夏の甲子園の風景は、過去のものになりつつあった。

















暑さ対策がチケットの意味を変えた



次の転換点は、料金そのものではなく、大会日程の変化から訪れた。







2024年の第106回大会では、暑さ対策として大会序盤の3日間に「2部制」を初めて導入。試合を午前と夕方に分け、それぞれ別のチケットを販売した。







2部制実施日の大人料金は、中央指定席2000円、1・3塁指定席1700円、アルプス席800円、外野指定席500円。通常日の一日券は、中央指定席4200円、1・3塁指定席3700円、アルプス席1400円、外野指定席700円だった。







2025年には、2部制が大会序盤の6日間へ拡大された。それに伴い、午前券と夕方券は中央指定席2500円、1・3塁指定席2000円、アルプス席1000円、外野指定席500円へ改定された。







通常の一日券も、中央指定席4800円、1・3塁指定席3900円、アルプス席2000円、外野指定席1000円となった。







改定理由として示されたのは、2部制の拡大に伴う球場の稼働時間延長と、物価や人件費の高騰である。その一方で、こども料金の対象は、それまでの小学生までから中学生までへ拡大された。







そして2026年。前年まで同額だった午前券と夕方券を改め、第2日までと、観客の入れ替えを伴う第3日から第8日までの朝の部をカテゴリーB、それ以外をカテゴリーAとする料金体系へ変わった。







カテゴリーAの大人料金は2025年の一日券と同額だが、カテゴリーBは前年の午前券・夕方券より安い。中央指定席は2500円から1500円、1・3塁指定席は2000円から1200円、アルプス席は1000円から700円、外野指定席は500円から300円となった。







「2026年も値上げされた」と一括りにするのは正確ではない。むしろ、日程や観戦できる試合数などに応じて、料金を細かく組み替えた年と捉えるべきだろう。

















夏の甲子園、チケット料金の主な変遷







※大人料金。席種名は年代によって異なるため、バックネット裏の席を「中央席」、内野1・3塁側の席を「1・3塁席」として整理した。2024年は通常日、2025年は一日券の料金を掲載。



中央席1・3塁席アルプス席外野席2017年2000円1500円600円無料2018年2800円2000円800円500円2022年4200円3700円1400円1000円2023年4200円3700円1400円700円2024年・通常日4200円3700円1400円700円2025年・一日券4800円3900円2000円1000円2026年・カテゴリーA4800円3900円2000円1000円2026年・カテゴリーB1500円1200円700円300円



※スマートフォンでは表を横にスクロールできます。



2017年と2026年のカテゴリーAを単純に比較すると、中央席は2000円から4800円へ2.4倍、1・3塁席は1500円から3900円へ2.6倍、アルプス席は600円から2000円へ約3.3倍になった。外野席は無料から1000円となっている。もっとも、2017年の中央席は自由席で、2026年は全席指定。現在は観戦日や座席エリアを事前に確保できる一方、購入方法によってはチケット代とは別に各種手数料が必要となる。料金だけを並べて、観戦に必要な負担や利便性をそのまま比較することは難しい。無料だった外野席の有料化、バックネット裏の指定席化、全席指定・前売りへの移行、そして暑さ対策としての2部制とカテゴリー制。夏の甲子園のチケット料金は、段階的に姿を変えてきたが、背景には時代ごとの課題があった。もちろん、料金が上がれば、現地観戦へのハードルも高くなる。特に家族やグループで観戦する場合、チケット代に交通費や飲食代が加わる負担は小さくない。高校野球に誰もがアクセスしやすい価格をどこまで維持できるのかという論点も残る。一方で、かつてのように早朝から長い列に並ばなくても、指定された席で観戦できるようになった。酷暑の時間帯を避け、朝と午後で観客を入れ替える仕組みも整備されつつある。甲子園のチケット料金の歴史は、単なる「値上げの歴史」ではない。安全性、快適性、大会運営の持続可能性、そして観戦しやすい価格。そのバランスを模索しながら、夏の甲子園そのものが変化してきた歴史でもある。【了】[caption id="attachment_279236" align="aligncenter" width="1200"] 阪神甲子園球場（写真：産経新聞社）[/caption]【関連記事】