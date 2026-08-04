ドン・キホーテは8月3日～9月14日まで「#ドンペン生誕祭」を開催している。

今年の生誕祭では、公式キャラクター「ドンペン」のご当地デザインを用いた新商品を発売するほか、ドンペンの誕生日(9月8日)に先駆けてドンペン・ドンコが全国をまわるスペシャルグリーティングツアーなどを実施する。

ご当地ドンペンが初の全国発売

全国の店舗に所属するPOPライターからの公募を経て選ばれたご当地ドンペンデザインが、「ご当地ドンペンマンチョコ」(172円)として商品化した。9月1日より、全国ドン・キホーテ系列店舗(一部を除く)で発売する。

これまでご当地ドンペン商品といえば、その地域限定の販売が多かったなか、同商品は全国のドンキ店舗で購入できる。さまざまな組合せのご当地ドンペンとシークレットを含めた全20種類を用意している。

生誕祭記念、新作ドンペングッズも発売

今年のドンペン生誕祭のテーマは「平成キラキラファンシー」。主役のドンペンがキラキラにデコられ、どこか懐かしいさも感じられるような生誕祭限定デザインの新作グッズを9月8日から順次発売する。「ドンペンギラ盛りマスコット」(1,419円)や、生誕祭限定デザインのドンペン&ドンコがあしらわれた「ドンペン刺繍ジャージ」(ジャケット3,299円/パンツ2,199円)など、5アイテムを用意する。

スペシャルグリーティングツアーを開催

8月11日より、ドンペン&ドンコが全国のドンキ対象店舗を訪れるスペシャルグリーティングツアーを実施する。会場では数量限定の記念品も先着でプレゼントする。

スペシャルグリーティングツアー

開催スケジュールは、8月11日が「ドン・キホーテ天神西通り店」(福岡県福岡市)、8月15日が「ドン・キホーテ八丁堀西店」(広島県広島市)、8月16日が「ドン・キホーテ新津店」(新潟県新潟市)、8月22日が「MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店」(北海道札幌市)、8月23日が「MEGAドン・キホーテMAXふくしま店」(福島県福島市)、8月30日が「ドン・キホーテ梅田本店」(大阪府大阪市)、9月6日が「道玄坂通」(東京都渋谷区)。各日11:00～11:20、13:00～13:20、16:00～16:20の計3回を予定している。

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