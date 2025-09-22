NTTソルマーレが運営する､国内最大級の総合電子書籍ストア｢コミックシーモア｣は､｢次にヒットする作品はこれだ!｣というネクストブレイクを一般読者の投票で決める「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」を開催する。投票期間は2025年9月22日～11月30日。また､「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」の投票開始と同日に､全エントリー作品1巻以上無料または立ち読み増量といった賞を盛り上げるためのキャンペーン､11月に実施する中間発表など､多数のコンテンツを用意する。

「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」とは、出版社54社が､｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し､ユーザーがその作品を読んで､ネクストブレイクだと思う作品へ投票をするイベント。得票数が最も多い作品を｢みんなが選んだ2026年に最もヒットする電子コミック｣として発表する賞で､昨年は一般読者からの投票数が330万票を突破し、大きな注目を集めた。第9回目となる今回も､｢男性部門｣｢女性部門｣｢異世界部門｣｢ラノベ部門｣｢BL部門｣｢TL部門｣の6部門を設け、100作品がエントリーされている。

なお、投票方法はコミックシーモアの投票サイトの投票ボタンをクリックすればよい。会員登録なしでも投票可能で、1部門1回まで(合計6部門)投票できる。

作品推薦出版社(※五十音順､敬称略)は、アース・スター エンターテイメント、秋田書店、アルファポリス、一迅社、英和出版社、SBクリエイティブ、宙出版、オーバーラップ、乙女ドルチェ・コミックス、海王社、笠倉出版社、KADOKAWA、CLAPコミックス、幻冬舎コミックス、コアマガジン、コアミックス、講談社、シーモアコミックス、集英社、シュークリーム、秋水社ORIGINAL、主婦と生活社、ジュリアンパブリッシング、小学館、祥伝社、CLLENN、新書館、新潮社、スクウェア・エニックス、スターツ出版、大洋図書、竹書房、ＴＯブックス、DPNブックス、徳間書店、日本文芸社、ハーパーコリンズ・ジャパン、白泉社、パチカ、ファンギルド、双葉社、ふゅーじょんぷろだくと、ブライト出版、プランタン出版、フロンティアワークス、ぶんか社、Bevy、芳文社、マイクロマガジン社、マッグガーデン、マンガボックス、モバイルメディアリサーチ、ライブコミックス、リブレ。

エントリー作品・男性部門

主に男性向けと定義しているコミックの部門｡

エントリー作品・女性部門

主に女性向けと定義しているコミックの部門｡

エントリー作品・異世界部門

異世界コミックの部門｡

エントリー作品・ラノベ部門

ライトノベル小説の部門｡

エントリー作品・BL部門

ボーイズラブ作品の部門｡

エントリー作品・TL部門

ティーンズラブ作品の部門｡