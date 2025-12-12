NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、2025年のジャンル別売上げランキング「コミックシーモア年間ランキング2025」を12月12日に発表した。また年間ランキングの発表に伴い､12月12日より2025年に人気の高かった作品がお得に読める企画も同時開催する。

「コミックシーモア 年間ランキング 2025」ジャンル別TOP3

近年、電子コミックはマンガ市場において売上の主力を担うまでに成長し、その市場規模は今なお拡大を続けている。豊富なラインナップを誇るコミックシーモアでも、2025年には数多くの話題作・ヒット作が誕生した。

「コミックシーモア 年間ランキング 2025」では､2024年12月から配信されている『ベル・プペーのスパダリ婚約～「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!～(コミック)【分冊版】』や､『波うららかに、めおと日和』『薫る花は凛と咲く』『メダリスト』などのメディア化作品もランクイン。また、『キングダム』『転生したらスライムだった件』など、長期にわたって読者から支持を受けている作品もランキング入りを果たしている。

ランクインした作品より読み解いた2025年のトレンドとして、女性系の作品では『異世界』『ファンタジー』『子育て』、男性系作品においては『異世界』『バトル・サスペンス』『ヒューマンドラマ』などのキーワードが浮上しており、男女作品ともに『異世界』が依然として高い人気を保っていることが明らかになった。

また、キャンペーン期間中、購入した対象作品のポイント(金額)20％分を後日還元する。還元するポイントは最大1000ポイントまで。キャンペーン期間は12月12日00：00～12月25日23：59。

少女マンガ

1位『おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中! 【連載版】』(晴田巡／荒瀬ヤヒロ、一迅社)

伯爵令嬢・ニコルの婚約者・ケイオスは、いつでも幼馴染のキャロライン王女のそばにいる。常日頃からケイオスから放置されてきた結果、ニコルは「向こうが好きにしているのだから、こちらも好きにすればいいんだわ!」と“おひとり様”に目覚めてしまい――…!?両片想いをこじらせてしまったケイオスとニコルのドタバタすれ違いラブコメディ、待望のコミカライズ!

2位『【単話】拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます』(紬いろと／久川航璃／あいるむ、KADOKAWA)

『拝啓 見知らぬ旦那様、8年間放置されていた名ばかりの妻ですもの、この機会にぜひ離婚に応じていただきます』

周囲に『悪女』と濡れ衣を着せられてきたバイレッタと、今まで人を愛したことのなかった孤高のアナルド。二人の不器用なすれちがいの恋を描く溺愛ラブストーリー開幕!

3位『noicomi鬼の花嫁』(富樫じゅん／クレハ、スターツ出版)

あやかしと人間が共生する日本。妖狐の“花嫁”である妹を持つ柚子は、妹と比べられ、家族から愛されない日々を送っていた。我慢の糸が切れたある日、夜の街をさまよう柚子を、ある男が見出す。見たこともないほど美しいその人は、柚子を「俺の花嫁」と言い…!? 運命の出逢いから始まる和風あやかしシンデレラストーリー。

女性マンガ

1位『ベル・プペーのスパダリ婚約～「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!～(コミック)【分冊版】』(朝霧あさき／セレン、スクウェア・エニックス)

『美しい人形(ベル・プペー)』のあだ名を持つ、公爵令嬢レティシア。儚げな容姿とは裏腹に、その本性は包容力と豪胆さを兼ね備えた屈指のスパダリであった。そんな彼女が、素行に難ありと噂される第二皇子ジルベールと婚約することになり――。運命の二人が互いを想い添い遂げる、”逆・溺愛”ラブストーリー。

2位『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。【分冊版】』(早瀬黒絵／城キイコ、マンガボックス)

八番は戦闘用奴隷として戦うだけの悲惨な毎日を過ごしていた。ある日、警備隊として闘技場の摘発に向かった竜人のセレスト。戦う彼女の姿をひと目見て、神が定めた運命の相手【番】だと気付き──?奇跡的な出会いによって、二人の運命が今交わりだす…!

3位『公爵様、悪妻の私はもう放っておいてください 【連載版】』(桜乃みか／琴子、一迅社)

ある日気づいたら、昔読んだ小説の悪妻キャラ・イルゼになっていた。悲惨な結末さえ回避すればこの世界も楽しめるかも!なんて考えていた矢先、主人公のギルバートが寝室に現れて!?「その泣き顔は悪くない」｢せいぜいそのまま嫌がるフリをしていてください」踏んだり蹴ったり抱かれたり(?)で散々なイルゼとクールなドS公爵の恋模様にときめき必至のラブコメディ!

少年マンガ

1位『俺だけレベルアップな件』(DUBU(REDICE STUDIO)／Chugong、Piccomics)

十数年前、異次元と現世界を結ぶ通路”ゲート”というものが現れてからハンターと呼ばれる覚醒者たちが出現した。ある日、D級ダンジョンに隠された高難易度の二重ダンジョンに遭遇した「旬」は死の直前に特別な能力を授かる。「旬」にだけ見えるデイリークエストウィンドウ…!?「旬」ひとりだけが知ってるレベルアップの秘密…果たして「旬」ひとりのレベルアップはどこまで続くのかーー!!

2位『薫る花は凛と咲く』(三香見サカ、講談社)

とある場所に、隣接するふたつの高校がある。バカが集まる底辺男子校・千鳥高校と、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子。強面で物静かな千鳥高校2年・紬 凛太郎は、実家のケーキ屋の手伝い中にお客として来ていた少女・和栗薫子と出会う。薫子との時間を心地よく感じる凛太郎だったが、彼女は徹底して千鳥を嫌う桔梗女子の生徒で……!?

3位『転生したらスライムだった件』(伏瀬／川上泰樹／みっつばー、講談社)

通り魔に刺されて死んだと思ったら、スライムに転生しちゃってた!?相手の能力を奪う「捕食者」と世界の理を知る「大賢者」、2つのユニークスキルを武器に、スライムの大冒険が今始まる!

青年マンガ

1位『波うららかに、めおと日和』(西香はち、講談社)

昭和11年、春。20歳のなつ美の元に帝国海軍に勤める瀧昌との縁談が舞い込む――。突然始まった、海軍の旦那さんとの結婚生活。家のことはもちろん男女のことにも(かなり)不慣れな二人の、ピュア度MAXな夫婦生活が始まる!潮風が吹けば、あなたのことを思い出す。戦前日本で暮らす夫婦の、春夏秋冬、つつましくも優しい日々の物語。

2位『メダリスト』(つるまいかだ、講談社)

夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。でも二人には、誰より強いリンクへの執念があった。氷の上で出会った二人がタッグを組んで、フィギュアスケートで世界を目指す!

3位『キングダム』(原泰久、集英社)

時は紀元前――。いまだ一度も統一されたことのない中国大陸は、500年の大戦争時代。苛烈な戦乱の世に生きる少年・信は、自らの腕で天下に名を成すことを目指す!!

ライトノベル

1位『薬屋のひとりごと』(日向夏／しのとうこ、主婦の友社)

大陸の中央に位置する、とある大国。その皇帝のおひざ元に一人の娘がいた。名前は、猫猫(マオマオ)。人間には興味がないが、毒と薬の執着は異常、そんな花街育ちの薬師が巻き込まれる噂や事件。壬氏からどんどん面倒事を押し付けられながらも、仕事をこなしていく猫猫。稀代の毒好き娘が今日も後宮内を駆け回る。

2位『継母の心得』(トール／ノズ、アルファポリス)

病気でこの世を去ることになった山崎美咲。ところが目を覚ますと、生前読んでいたマンガの世界に転生していた。しかも、幼少期の主人公を虐待する悪辣な継母キャラとして……。とにかく虐待しないようにしよう、と決意して対面した継子は――めちゃくちゃ可愛いんですけどー!!! 愛とオタクの力で異世界の育児事情を変える、異色の子育てファンタジー、開幕!

3位『サイレント・ウィッチ』(依空まつり／藤実なんな、KADOKAWA)

〈沈黙の魔女〉モニカ・エヴァレット。無詠唱魔術を使える世界唯一の魔術師で、伝説の黒竜を一人で退けた若き英雄。だがその本性は――超がつく人見知り!?才能に無自覚なまま“七賢人”に選ばれてしまったモニカは、第二王子を護衛する極秘任務を押しつけられ……?気弱で臆病だけど最強。引きこもり天才魔女が正体を隠し、王子に迫る悪をこっそり裁く痛快ファンタジー!