セブン‐イレブン・ジャパンは8月1日、セブン‐イレブンアプリ会員を対象としたキャンペーン「買うほどランクアップチャレンジ」を開始した。

買うほどランクアップチャレンジ

期間中にセブン‐イレブンアプリを提示して買い物をすると、期間中の累計買い物金額(税抜)に応じて、ランクがアップする。ブロンズ・シルバー・ゴールド・プラチナの4つのランクが用意されており、ランクに応じて、次回以降の買い物で使える「お買い物値引きクーポン」がもらえるほか、豪華景品がその場で当たる抽選に参加できる。実施期間は8月1日～8月31日。

「ブロンズ」は、累計買い物金額3,000円(税抜)で達成となる。「お買い物値引きクーポン30円引き」を1枚を付与するほか、「人気商品引換デジタルギフト」1枚が当たる抽選に参加できる。当選人数は合計20,000名。

ブロンズ

「シルバー」は、累計買い物金額8,000円(税抜)で達成となる。「お買い物値引きクーポン30円引き」を1枚を付与するほか、「人気商品引換デジタルギフト」3枚が当たる抽選に参加できる。当選人数は合計1,000名。

シルバー

「ゴールド」は、累計買い物金額20,000円(税抜)で達成となる。「お買い物値引きクーポン100円引き」を2枚を付与するほか、「セブン‐イレブン シュークリームクッション」が当たる抽選に参加できる。当選人数は合計50名。

ゴールド

「プラチナ」は累計買い物金額30,000円(税抜)で達成となる。「お買い物値引きクーポン100円引き」を6枚を付与するほか、「セブン‐イレブン 店頭看板ライト」が当たる抽選に参加できる。当選人数は合計50名。

プラチナ

抽選参加方法や注意事項、その他キャンペーンの詳細はホームページで案内している。