JR東海リテイリング・プラスは8月4日～9月7日、サンリオのユニット「はぴだんぶい」とのコラボキャンペーンを開催する。

期間中は、東京駅から新大阪駅の「PLUSTA」や「ベルマートキヨスク」などの対象店舗にて、「はぴだんぶい」のコラボ商品全21品を展開する。夏休みのお出かけを楽しみ日焼けをした「はぴだんぶい」や、移動中の東海道新幹線の車内で駅弁を食べるデザインはコラボキャンペーン描き下ろしデザインとなる。

「はぴだんぶい駅弁」(1,650円)は、「はぴだんぶい」6にんの頭文字にちなんだメニューを詰め込んだ弁当。「はぴだんぶい」が描かれたオリジナルの旗が入っている。描き下ろしデザインを使用したオリジナルミニアクリルスタンド(全6種)を、ランダムで1つ封入している。

オリジナルミニアクリルスタンド

「はぴだんぶい」の6にんのデザインを使用したオリジナルラベル・パッケージの、おにぎり・サンドイッチ・スイーツ・パンも販売する。

描き下ろしデザインを使用した「トレーディング缶バッジ」「トレーディングコルクコースター」「トレーディングアクリルキーホルダー」「クリアファイル」「巾着」「ミニタオル」「ステッカーセット」「パタパタメモ」といったオリジナルグッズも販売する。

トレーディング缶バッジ

トレーディングアクリルキーホルダー

9月8日からは公式オンラインショップでオリジナルグッズ8種類の販売も予定している。

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