渋谷スクランブルスクエア14階の「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」は8月1日～31日、渋谷のシンボル「ハチ」をテーマにした街歩きイベント「HACHIでつながるスタンプラリー IN 渋谷」を開催する。

HACHIでつながるスタンプラリー IN 渋谷

同企画は、渋谷エリアのホテルや駅など全8カ所のスポットを巡る参加費無料のデジタルスタンプラリー。スマートフォンでスタンプを5個以上集めた人には、「ハチふる」にてオリジナルHACHI88グッズをプレゼントする。8個すべてコンプリートすると秋田犬「マサル」のぬいぐるみが当たるオンライン抽選に挑戦できる。

参加スポットは、「Crossing View & Rooftop Lounge MAG8」「渋谷エクセルホテル東急」「SHIBUYA STREAM HOTEL」「渋谷東急REIホテル」「セルリアンタワー東急ホテル」「東京メトロ銀座線渋谷駅」「ハチふる SHIBUYA meets AKITA(景品交換場所)」「WANDER COMPASS SHIBUYA」の8カ所。

メトポ会員向けのダブルチャンス企画として、対象の東京メトロ渋谷駅をICカード等で降車し、5個以上のスタンプを集めることで参加できるルーレット抽選も同時開催する。

デジタルスタンプではなく、紙に残しておきたい人に向け、記念として持ち帰れる手帳型の「スタンプブック」も各スポットで無料配布する。

渋谷スクランブルスクエアでは8月3日～23日、連載完結を迎えた人気漫画『宇宙兄弟』とのコラボイベント「渋谷宙間学校 ～問いに、出会う。ドキドキに、出会う。～」も開催する。「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」をはじめとする館内各所で、作品の世界観を楽しめるポップアップショップや展示を展開する。

「ハチふる」との初の限定コラボグッズが登場する。ハチの着ぐるみを着たパグの「アポ」を描いた「ご当地アポ アクリルキーホルダー渋谷」(880円)や、主人を待つ忠犬「ハチ」と「アポ」が寄り添い月を見上げる描き下ろしイラスト仕様の「ハチふる×宇宙兄弟 ポストカード」(330円)などを販売する。