吉備津神社と岡山県立大学デザイン学部は7月14日～19日、吉備津神社の国宝本殿・拝殿再建600年＋1を記念し、特別展「吉備津神社の"体験する"デザイン展」を、岡山県天神山文化プラザにて開催する。開催時間は9時～17時(最終日は16時まで)。

同展は、伝統文化にデジタル技術やデザイン手法を融合させ、国宝建築の価値を五感で体感できる文化体験イベント。

会場では、高精度LiDAR計測データを用いた600インチの大画面で、国宝建築の細部を歩くように楽しめる没入型映像や、普段は屋根上にあるパーツを間近で観察し下をくぐることができる原寸大の「千木」模型を展示する。

原寸スケールの千木をくぐる

「建築木組み体験」では、釘を使わない伝統技術「木組み」に挑戦できる。

木組み体験

点群データをもとに、学生が忠実に再現した「デジタル吉備津神社」も発表。国宝本殿・拝殿を人気ゲームMinecraft内で公開しており、仮想空間を自由に歩き回ることができる。吉備津神社の実寸図面を用いた巨大塗り絵も用意する。

マインクラフトの世界で国宝 本殿・拝殿を再現

展示を巡ると先着300名にオリジナル記念品をプレゼントするスタンプラリーや、地域の間伐材を使用したアップサイクル型ワークショップ「もりのおまもりづくり」(7月18日・19日開催、各回10名限定の事前申し込み制・先着順)も実施する。