ヤクルト、阪神に逆転勝利

先発投手：ヤクルトは山野太一が7回2失点の好投（2安打9奪三振）、阪神の西勇輝は3回1/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ヤクルトが1点を追加 2回裏：ヤクルトが3点を追加 3回表：阪神が2点を追加 注目選手：ヤクルトの西村瑠伊斗が4打点、3安打の活躍、阪神の佐藤輝明が1本塁打の活躍、阪神の森下翔太が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 119 68 50 1 .576 -
2 巨人 121 64 55 2 .538 4
3 DeNA 120 55 62 3 .470 12
4 ヤクルト 119 53 65 1 .449 15
5 広島 116 48 64 4 .429 17
6 中日 123 52 70 1 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 120 73 44 3 .624 -
2 西武 122 69 50 3 .580 5
3 日本ハム 123 68 53 2 .562 7
4 オリックス 122 57 63 2 .475 17
5 ロッテ 116 53 60 3 .469 18
6 楽天 119 47 71 1 .398 26