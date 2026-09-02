日本ハムとソフトバンク、1-1の引き分け

先発投手：日本ハムは達　孝太が8回1失点の好投（2安打10奪三振）、ソフトバンクの上沢　直之は8回1失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：日本ハムが1点を追加 8回表：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：日本ハムの田宮　裕涼が1本塁打の活躍、日本ハムのＦ・レイエスが3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 119 68 50 1 .576 -
2 巨人 121 64 55 2 .538 4
3 DeNA 120 55 62 3 .470 12
4 ヤクルト 119 53 65 1 .449 15
5 広島 116 48 64 4 .429 17
6 中日 123 52 70 1 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 120 73 44 3 .624 -
2 西武 122 69 50 3 .580 5
3 日本ハム 123 68 53 2 .562 7
4 オリックス 122 57 63 2 .475 17
5 ロッテ 116 53 60 3 .469 18
6 楽天 119 47 71 1 .398 26