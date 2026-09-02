日本ハムとソフトバンク、1-1の引き分け
先発投手：日本ハムは達 孝太が8回1失点の好投（2安打10奪三振）、ソフトバンクの上沢 直之は8回1失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：日本ハムが1点を追加 8回表：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：日本ハムの田宮 裕涼が1本塁打の活躍、日本ハムのＦ・レイエスが3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|119
|68
|50
|1
|.576
|-
|2
|巨人
|121
|64
|55
|2
|.538
|4
|3
|DeNA
|120
|55
|62
|3
|.470
|12
|4
|ヤクルト
|119
|53
|65
|1
|.449
|15
|5
|広島
|116
|48
|64
|4
|.429
|17
|6
|中日
|123
|52
|70
|1
|.426
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|120
|73
|44
|3
|.624
|-
|2
|西武
|122
|69
|50
|3
|.580
|5
|3
|日本ハム
|123
|68
|53
|2
|.562
|7
|4
|オリックス
|122
|57
|63
|2
|.475
|17
|5
|ロッテ
|116
|53
|60
|3
|.469
|18
|6
|楽天
|119
|47
|71
|1
|.398
|26