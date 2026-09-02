楽天、オリックスに4-0で完封勝利
先発投手：楽天の荘司康誠が8回0失点の好投（7安打11奪三振）、オリックスの岩嵜翔は2回0失点 得点経過： 3回裏：楽天が2点を追加 5回裏：楽天が2点を追加 注目選手：楽天の安田悠馬が2打点の活躍、楽天のC.マッカスカーが2打点、3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|119
|68
|50
|1
|.576
|-
|2
|巨人
|121
|64
|55
|2
|.538
|4
|3
|DeNA
|120
|55
|62
|3
|.470
|12
|4
|ヤクルト
|119
|53
|65
|1
|.449
|15
|5
|広島
|116
|48
|64
|4
|.429
|17
|6
|中日
|123
|52
|70
|1
|.426
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|120
|73
|44
|3
|.624
|-
|2
|西武
|122
|69
|50
|3
|.580
|5
|3
|日本ハム
|123
|68
|53
|2
|.562
|7
|4
|オリックス
|122
|57
|63
|2
|.475
|17
|5
|ロッテ
|116
|53
|60
|3
|.469
|18
|6
|楽天
|119
|47
|71
|1
|.398
|26