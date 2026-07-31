BE:FIRST、USデビューとなる初のグローバルEP発表　世界的アーティストとの共創で「世界で活躍するボーイバンド」へ

BMSGに所属する6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年9月18日（金）に初のグローバルEP『WATCH ME』をリリースすることを発表した。

本作は、BE:FIRSTにとってUSデビューとなる初のグローバルEP。デビュー5周年を目前に控えたBE:FIRSTが、オーディション時から掲げてきた「世界で活躍するボーイバンド」という公約の実現に向け、世界を舞台に新たな挑戦へ踏み出す意欲作となる。

『WATCH ME』は、BE:FIRSTのプロデューサーであるSKY-HIのもと、インディペンデントという形を取り、自らのクリエイティビティと意思決定を軸に、制作・流通・プロモーションに至るまで海外の協業先と連携しながら制作された。

本EPには、本日配信リリースされた「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」、リード曲「WATCH ME feat. BIA」をはじめ、世界的クリエイターとの共創による全5曲を収録。楽曲制作には、Future、Drake、Nicki Minaj、Lil Babyら数々の世界的アーティストの作品を手掛けてきたATL Jacobをはじめ、Ariana Grande作品などで世界的な評価を得るTommy Brown（TBHits）、国内外のアーティストを手掛けるXanseiが参加。さらに、フィーチャリングアーティストとして全米チャートやグラミー賞ノミネート実績を持ち『Coachella 2026』でも圧倒的なパフォーマンスを披露したBIAや、TikTokを中心に世界的バイラルヒットを連発するUS新世代女性ラッパーのFlo Milliを迎えるほか、BE:FIRSTのメンバーであるMANATOも制作に携わっている。

また、「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」の配信リリースに合わせて、BE:FIRSTの公式YouTubeにてミュージックビデオ（MV）が公開された。BE:FIRSTのメンバーが荒廃した”とある街”を救う存在として、光と影、アンダーグラウンドとオーバーグラウンドといった境界を越えて躍動する姿が描かれている。コレオグラフは、世界を舞台に活躍するコレオグラファーRIEHATAが担当。コンセプチュアルな世界観の中で光輝くダンスパートにも注目だ。

さらに、本EP『WATCH ME』の発表に伴い、すでに発表されている今年9月から10月にかけてバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの世界4都市を巡るワールドショーケースは、『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”』へタイトルを更新。キービジュアルも本作の世界観を反映したビジュアルへとアップデートされた。あわせて、ニューヨーク公演は10月22日（木）のRacket NYC公演が追加され、2days開催となる。

BE:FIRSTは、『グラミー賞』を主催するレコーディング・アカデミーの2026年新会員選出をはじめ、8月1日(土)にアメリカ・アリゾナ州で開催されるダンスの世界大会『Hip Hop International 2026 Final』でのハーフタイムショー出演、8月8日(土)にロサンゼルスで開催される音楽フェス『Head In The Clouds LA 2026』への出演など、世界最高峰の音楽・ダンスシーンで着実に活動の幅を広げている。

こうした歩みの先に位置づけられる本作『WATCH ME』は、BE:FIRSTが所属するBMSGの設立日でもある9月18日にリリース。「世界で活躍するボーイバンド」という公約の実現に向けた、新たなフェーズの幕開けを飾る作品となる。

【リリース情報】

Global EP『WATCH ME』2026年9月18日（金）リリース

Pre-add / Pre-save：https://ffm.to/befirst_watchme

Global EP Website：https://befirst.tokyo/global2026/watchme

※パッケージ商品はアメリカ限定で販売予定です。日本国内では各配信サービスにてお楽しみいただけます。

収録内容

01. BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob

02. WATCH ME feat. BIA

03. CAGLIOSTRO

04. PAPER SCARS

05. DEAD EYES EVERYWHERE feat. ATL Jacob

「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」配信中

Streaming & Download：https://lnk.to/bruce_wayne

Music Video：https://youtu.be/gXNbJEYuoSw

【ワールドショーケース情報】

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”』

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

【バンコク】Samyan Mitrtown Hall

2026年9月25日(金)

【台北】Legacy TERA

2026年9月27日(日)

【マニラ】New Frontier Theater

2026年10月3日(土)

【ニューヨーク】

2026年10月22日(木) Racket NYC

2026年10月23日(金) Gramercy Theatre

【BE:FIRST プロフィール】

SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEOによる6人組ダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRST。

それぞれが卓越した歌唱力・ダンススキル・ラップスキルを兼ね備え、HIP HOP／R&Bをルーツに多彩なジャンルを横断する音楽性を展開。作詞・作曲・コレオグラフなどクリエイティブ面にも深く携わり、全員がリードボーカルやセンターを担うことのできる高い表現力を持つ。

2021年のデビュー以来、数々のヒット作品を生み出し、日本の主要音楽チャートで数多くの首位を獲得。日本を代表するグループとしてダンス＆ボーカルシーンに新たな基準を示し続けている。

2026年5月、初の単独スタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the ”BE:ST”』を成功させ、2日間で約10万人を動員。

9月には、現在先行配信中の楽曲「BRUCE WAYNE」を収録したGlobal EP『WATCH ME』のリリースを予定。さらに11月には、待望の4thアルバム『BE:4U』のリリースも控えている。

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”』『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』も決定しており、唯一無二の存在感を放ちながら進化を続けている。

BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/

Official Website：https://befirst.tokyo/

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