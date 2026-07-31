忙しい毎日、食事の時間を削りがちだけど、本当に美味しいものを諦めたくない…そんなあなたへ朗報です！持ち帰り弁当のパイオニア「ほっかほっか亭」が、現代のライフスタイルに寄り添う新ブランド「ワンハンドBENTO」を展開。この夏、そのラインナップに待望の新商品「海苔弁（アジフライ）」が加わります。片手でサクッと食べられるのに、驚きの満足感と健康まで両立したこの新感覚弁当の魅力を、私も半信半疑から確信に変わった体験を交えてご紹介しましょう。

現代人の食をアップデート！「ワンハンドBENTO」の魅力とは

「ワンハンドBENTO」は、食事の時間を短縮したいけれど、手軽さだけでなく「質や健康には妥協したくない」という「タイパニーズ」（タイムパフォーマンスを重視する人々）のために生まれた画期的なブランドです。主食とおかずを片手で満足感たっぷりに味わえるスタイルが、多くの支持を集めています。

大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」出展期間中には、なんと累計22万食超という驚異的な販売数を記録。この成功を受け、2026年4月には「あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階 惣菜売場」での本格展開へとつながりました。

十六穀米をベースにすることで、食物繊維やミネラルをしっかり摂取できる健康価値も兼ね備えているのが嬉しいポイント。忙しい毎日を送る私たちにとって、これほど心強い味方はないのではないでしょうか。

国民的メニューが片手で！「ワンハンドBENTO 海苔弁（アジフライ）」を徹底解剖

2026年7月31日（金）に新登場する「ワンハンドBENTO 海苔弁（アジフライ）」は、ほっかほっか亭のソウルフード「のり弁当」シリーズの中でも特に人気が高い「アジフライのりタル弁当」が、まさかこんなにおしゃれで持ち運びやすいワンハンドBENTOとして再構築された逸品です。夏のレジャーやオフィスでのランチにぴったりな予感がしますね。

爽やかさと満足感の絶妙バランス

私が特に注目したのは、その内容の充実度です。

サクサクとした食感はそのままに、片手で食べやすいサイズ感に。アジフライとの相性抜群。レモンの爽やかな風味が加わり、夏らしい軽やかさを演出します。見た目も華やかで、食欲をそそるアクセントに。「のり弁当」のDNAをしっかり受け継ぎ、懐かしさと変わらない満足感を与えてくれます。

片手で気軽に食べられるのに、このしっかりとした食べ応えと、一つ一つ丁寧に考えられた具材の組み合わせは、単なる時短メニューではない、食体験としての満足度を高める逸品だと言えるでしょう。

驚きのワンコイン！最高のコストパフォーマンス

気になるお値段は、500円（税込）。アジフライにレモン風味のタルタル、ちくわ磯辺とたまごやき、そして十六穀米ベースという健康志向。この内容でワンコインというのは、正直驚きです。忙しいランチタイムに、このクオリティと満足感を500円で享受できるのは、まさに最高のコストパフォーマンスではないでしょうか。毎日でも食べたくなるような、手が届きやすい価格設定も魅力の一つです。

他にも見逃せない！夏のスタミナ＆味覚ラインナップ

「ワンハンドBENTO」では、「海苔弁（アジフライ）」以外にも、夏の味覚やスタミナ満点の商品がすでに好評発売中です。

ワンハンドBENTO なす味噌：691円（税込）

ほっかほっか亭の夏の人気メニュー「なす味噌シリーズ」が、こちらもワンハンドBENTOに。甜麵醬の深いコクと、豆板醬のピリ辛さが食欲をそそる特製だれが、ごろっとしたジューシーななすと絡み合います。彩り鮮やかなパプリカもトッピングされ、野菜の旨みを存分に味わいたい方にはたまらない一品です。

ワンハンドBENTO うなぎ：951円（税込）

夏といえば、やっぱりうなぎ！たれを3度重ねづけして香ばしく焼き上げたうなぎをふっくらと蒸し上げ、特選しょうゆベースのオリジナルかば焼のたれ、そして甘いたまごやきと合わせました。なんと、トッピングだけでなく中の具材にもうなぎを使用しているという贅沢さ！片手で気軽に、しかし本格的なうなぎの味わいを楽しめるのは嬉しい限りですね。

購入情報：どこで手に入る？

今回ご紹介した「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」のアイテムは、以下の場所で購入可能です。

ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階 惣菜売場10:00～20:00（休業日は休館日に準ずる）06-6657-7222（直通）

お出かけの際や、あべのハルカス近鉄本店にお立ち寄りの際は、ぜひ足を運んでみてください。

伝統と革新の融合：「ほっかほっか亭」というブランドの底力

今回の「ワンハンドBENTO」の展開は、持ち帰り弁当事業のパイオニアである「ほっかほっか亭」の真髄を見た気がします。1976年に1号店を出店し、2026年には創業50周年を迎えるという長い歴史の中で、彼らは常に「わたしの街の台所」として、私たちに安心と温かい手づくりのお弁当を届けてくれました。

「お店での手づくり」にこだわりながらも、現代のライフスタイルやニーズの変化を見据え、「ワンハンドBENTO」のような革新的な商品を開発する姿勢は、まさに伝統を守りながら未来を創造する企業の姿そのものです。全国714店舗で展開するその規模と、お客さまを楽しませるメニューや企画を提供し続ける情熱に、私は改めて感銘を受けました。

会社情報

青木達也大阪市北区鶴野町3番10号持ち帰り弁当、宅配弁当

まとめ：あなたのランチタイムを変える「ワンハンドBENTO」を体験しよう！

手軽さ、美味しさ、そして健康への配慮。これら全てを高いレベルで実現した「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」は、忙しい現代人の食生活を豊かにしてくれること間違いなしです。

特に、「ワンハンドBENTO 海苔弁（アジフライ）」は、懐かしさと新しさが融合した、これからの季節にぴったりの逸品。私も発売が今から待ち遠しいです！

皆さんも、ぜひこの新しい食の体験をしてみてはいかがでしょうか。今後も季節に合わせた新商品が展開されるとのことなので、目が離せませんね。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。