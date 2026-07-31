大好きなNEXZメンバーと、まるで隣にいるような特別なティータイムを過ごしてみませんか？

日々、仕事や勉強、家事、そして推し活に全力を尽くす皆さんにとって、心と体を癒やす時間は何よりも大切ですよね。そんなあなたに朗報です！機能性ティーブランド「Teaflex（ティーフレックス）」が、今をときめくグローバル・ボーイズグループ「NEXZ（ネクスジ）」と夢のコラボレーションを実現しました。題して「NEXZと過ごすNEXT Tea time」。

NEXZのメンバーが、まるであなたのすぐそばにいるかのような体験をさせてくれる、この見逃せないキャンペーン。今回は、その詳細からTeaflexの魅力、そしてNEXZというグループについて、深掘りしていきます！

NEXZと夢のティータイム！Teaflexコラボキャンペーンが遂に始動

機能性ティーブランドTeaflexがこのキャンペーンに込めたのは、「いつも誰かのために頑張っている人に、自分を大切にする時間を少しでも作ってほしい」という温かい願いです。そして、そのメッセージを体現する存在として選ばれたのがNEXZ。

彼らは「Nizi Project Season 2」から誕生し、日々レッスンやステージを全力で駆け抜け、2026年には初のアリーナツアーを達成するなど、まさに次世代を担うグローバルグループとして躍進を続けています。彼ら自身のストイックな努力と、ファンへの感謝を忘れない姿勢は、多くの人に勇気と癒やしを与えていますよね。そんなNEXZのメンバーが、Teaflexの機能性ティーとともに「自分を労わる心地よいネクストティータイム」を提案する。このコラボは、単なるプロモーションを超え、頑張るすべての人へのエールだと私は感じました。

まるで隣にいるみたい！？NEXZスペシャルムービーに大注目

今回のキャンペーンの目玉は、NEXZメンバーが出演するオリジナル動画「NEXZと過ごす、NEXT Tea time」です。

日中のリフレッシュタイム、そして夜のリラックスタイム。それぞれのシーンで、NEXZメンバーがあなたの隣に寄り添ってくれるような、至近距離のカメラワークで撮影されているというのです！これはもう、ファンにとってはたまらない体験になること間違いなしでしょう。

癒やしの2つの物語

動画は2つのテーマで展開されます。

Teaflexの「スリムクレンズ グリーンティー」をイメージした、明るいキッチンが舞台。メンバーが優しくお茶を差し出し、一緒に一息つく時間へと誘ってくれます。朝の目覚め後やランチの後に、彼らと一緒にリフレッシュできたら最高ですよね！

Teaflexの「スリープナイト ピーチルイボスティー」をイメージした、落ち着いた夜のリビングが舞台。一日の終わりに、彼らとゆっくり時間を過ごすような穏やかなひとときが描かれています。今日の疲れをNEXZと一緒に癒やしましょう。

これらの動画は、Teaflex公式Xアカウントで15秒版が順次公開されます。しかし！対象商品を購入すると、30秒のロングバージョン動画が視聴できる特典があるんです。これは見逃せません！

豪華特典を見逃すな！NEXZファン垂涎のラインナップ

さあ、この夢のような体験を可能にする特典について、詳しく見ていきましょう。

キャンペーン期間と対象商品

キャンペーンは2つの期間に分かれています。購入時期によって特典が異なるので、よく確認してくださいね。

2026年8月1日（土）0:00 ～ 8月15日（土）23:592026年8月16日（日）0:00 ～ 8月31日（月）23:59

対象商品は以下の通りです。

Teaflex スリムクレンズグリーンティー 15日分

Teaflex スリープナイト ピーチルイボスティー 15日分

WEB限定 セット購入（グリーンティー 15日分＋ルイボスティー 15日分）

購入方法でもらえる特典が違う！

特典は、WEBサイトで購入するか、店舗で購入するかで内容が変わります。

WEBサイト購入限定特典

WEBサイトで購入すると、もれなく以下の特典が手に入ります。

メイキング動画付きフォトカード風ステッカー（第1弾・第2弾それぞれ全3種からランダム1枚）

メイキング動画付きNEXZ全員集合フォトカード風ステッカー

NEXZOO×Teaflexキラキラステッカー（第1弾・第2弾で絵柄が異なります）

店舗購入限定特典

店舗で購入すると、もれなく以下の特典が手に入ります。

NEXZメンバーをすぐそばに感じるような至近距離カメラワークのオリジナル動画が、全7種からランダムで1つプレゼントされます。推しメンの動画が当たるか、ドキドキしますね！

注意点！

店頭購入の場合、対象期間内に商品を購入し、「購入申請フォーム」への回答完了をもって応募受付となります。期間内の購入とフォーム回答の両方を忘れずに行ってください。

動画の視聴期限は10月31日（土）23:59までです。

抽選で当たる！スペシャルグッズ＆SNSキャンペーン

豪華特典はこれだけではありません！抽選で当たるスペシャルグッズもありますよ。

動画内でメンバーが使用していたものと同じオリジナルボトルが、WEB購入者から50名様、店舗購入者から50名様に抽選でプレゼントされます。

自動で全員が抽選対象に。「購入申請フォーム」より抽選参加の旨を回答することで応募完了。

Teaflex対象商品を購入し、その写真と感想を指定ハッシュタグ「#NEXZと過ごすネクストティータイム」 をつけてXに投稿すると、抽選でTeaflexスペシャルセットがもらえます。

応募期間は2026年8月1日（土）0:00 ～ 8月31日（月）23:59。

プレゼント内容：グリーンティー（15回分）、ルイボスティー（15回分）、スリムクレンズようかん ベリー味のセット。

店舗限定！NEXZの店内放送も

さらに、一部のキャンペーン対象店舗では、期間限定でNEXZメンバーによる店内放送が実施されます。お買い物のついでにNEXZのメッセージが聞けるなんて、ファンにとっては特別な体験ですよね。

スギ薬局、ツルハドラッグ（関東エリア）、ドラッグストアセキ、サツドラなど。

※一部取り扱いがない店舗や、放送期間が異なる場合があります。

キャンペーン特設ページや購入店舗の詳細は、特設ページで確認できます。

NEXZメンバーも絶賛！Teaflexの機能性ティーとは？

今回のコラボをきっかけに、Teaflexの機能性ティーに興味を持った方も多いのではないでしょうか？実は私もその一人。NEXZメンバーも飲んで「美味しい！」とコメントしているTeaflexの魅力を深掘りしてみましょう。

Teaflexは「機能性表示食品」として、日々の悩みに寄り添う成分を配合したティーブランドです。お茶を飲むという習慣で、健康や美容をサポートしてくれるのが大きな特徴。

スリープナイト ピーチルイボスティー【機能性表示食品】

「睡眠の質向上」と「肌の弾力維持」をサポートする、ノンカフェインのルイボスティー。

15日分 2,376円（税込）、30日分 4,104円（税込）を配合。GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能と、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能が報告されています。

お休み前のリラックスタイムにぴったりのメロウピーチの香り。ノンカフェインなので、寝る前でも安心して飲めます。

も配合されており、夜のゴールデンタイムに嬉しい成分がたっぷり。

SEITAさんもコメントで「5種のビタミンと睡眠の質※の向上に役立つ成分が配合されている所もお気に入りです！」と絶賛していますね。（※眠りの深さ）

スリムクレンズ グリーンティー【機能性表示食品】

「内臓脂肪を減らす」と「お通じ改善」をサポートする、ノンスイートのグリーンティー。

15日分 2,376円（税込）、30日分 4,104円（税込）を配合。HMPAには、BMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪）とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。も配合され、お腹の調子を整えお通じを改善する機能が報告されています。

目覚め後にもぴったりな、すっきり香るフレッシュグリーンの香り。食事にも合うノンスイートティーです。

ダイエット中の方や、お通じの悩みを抱えている方には特に注目してほしいアイテムですね。

ティーフレックス スリムクレンズようかん ベリー

ティーと一緒に楽しめる、嬉しい機能性おやつ！

20g×14本入 3,456円（税込）を配合。、1本約40kcal、脂質0gと、罪悪感なく楽しめる設計。

これらの機能性表示食品は、あくまで健康をサポートするものであり、医薬品ではありません。日々の食生活とバランスを取りながら、上手に取り入れていきたいですね。

NEXZメンバーからのスペシャルメッセージ！撮影秘話も

今回のコラボムービー撮影について、NEXZメンバーから喜びと工夫が詰まったコメントが届いています。彼らがどんな思いで撮影に臨んだのか、少しだけ覗いてみましょう！

▮ TOMOYA

Teaflexの撮影、頑張りました！

撮影中にもTeaflexをいただいたんですが、めちゃめちゃおいしくて、すっかりTeaflexリピーターになりました😁

本格的な演技に挑戦するのは初めてだったので緊張しましたが、一生懸命頑張ったので、たっくさん見てくださいね～!

▮ YU

リアル感を出すためにNEX2Yのことを考えながら頑張ってみたのですが、どうですか？？

演技する時は少し恥ずかしかったのですが、最善を尽くせたかなと思います！

NEX2YもTeaflexを飲んで健康に！

▮ HARU

1対1の世界観で演技をしたのですごく緊張しました…

色んなバージョンを撮影しながらより良く動画に収めようと努力しました！

NEX2Yのことを考えて頑張ったので是非たくさん見てください！

そしてTeaflexもたくさんお手に取ってみてください！

▮ SO GEON

今回NEX2Yのことを思いながら、頑張って演技をしたので、NEX2Yももしゴニと一緒に住んだらこんな感じなんだなぁと想像しながら見て楽しんでもらえると嬉しいです！！

▮ SEITA

Teaflexを家族が飲んでいて、僕も飲んでみたいなと思っていたので早速ルイボスティーを飲んでみたのですが、飲みやすくお気に入りの一つになりました。

5種のビタミンと睡眠の質※の向上に役立つ成分が配合されている所もお気に入りです！撮影は一人で演技をしたので少し気恥ずかしかったですが、精一杯頑張りました！見てくださる方々が少しでも喜んでいただけたら嬉しいです！

※眠りの深さ

▮ HYUI

撮影前日からすごくドキドキして緊張していたんですが、演技をしながらどんどん緊張がほぐれて終わる頃にはもう演技を楽しんでいました！

少し恥ずかしかったですが、みなさんに喜んでもらいたくて頑張りました！

たくさん見ていただけると嬉しいです！

▮ YUKI

普段なかなか演技をする機会がないので、すごく難しかったのですが、また違ったNEXZの姿に仕上がったんじゃないかなと思います！

喜んでくださったら嬉しいです！

次世代を担うグローバルグループ「NEXZ」の魅力

最後に、NEXZについてもう少し詳しくご紹介しましょう。彼らの魅力が、今回のコラボをさらに特別なものにしていることは間違いありません。

NEXZは、日韓合同オーディション「Nizi Project Season 2」から誕生した、TOMOYA／YU／HARU／SO GEON／SEITA／HYUI／YUKIによる7人組グローバル・ボーイズグループです。

グループ名「NEXZ」には「Next Z(G)eneration」の意味が込められています。「次世代を担うメンバーが集い、新しい音楽とパフォーマンスを届け、新時代を切り開いていく」という力強いメッセージが、彼らの活動の根底にあります。

2024年のデビュー以来、日韓ともにリリースを重ね、主要音楽チャートで1位を獲得するなど、その実力はすでに証明済み。2026年には音楽番組での悲願の1位達成や、初のアリーナツアー「NEXZ LIVE TOUR 2026 “Hellmate”」を開催するなど、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進を続けています。

そして、今年6月24日には、ジャンルの枠を越えた多彩なサウンドが詰まったJapan 3rd EP『Hellmate』をリリース。彼らの無限の可能性を感じさせる活動に、これからも目が離せませんね。

まとめ：NEXZとTeaflexで、あなただけの特別なティータイムを！

TeaflexとNEXZのコラボレーションキャンペーンは、単にファンアイテムを手に入れるだけではありません。NEXZのメンバーが、あなたの心と体の健康を気遣い、自分を労わる時間の大切さを教えてくれる、そんな温かいメッセージが込められていると私は感じました。

動画を見て、特典をゲットして、機能性ティーを楽しみながら、ぜひあなたも「NEXZと過ごすNEXT Tea time」を体験してみてください。きっと、日々の疲れが癒やされ、明日への活力が湧いてくるはずです。

キャンペーンは2026年8月1日（土）からスタートです。この特別な機会を逃さずに、NEXZと一緒に心身のリフレッシュを叶えましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。