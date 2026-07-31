インテルは30日、イングランド代表DFジョン・ストーンズをフリートランスファーで獲得したことを発表した。契約期間は2028年6月30日までとなる。

契約満了に伴い、2025－26シーズン限りでマンチェスター・シティを退団したストーンズ。これまで同じプレミアリーグのアーセナルやチェルシー、セリエAのユヴェントスからも関心を寄せられていたが、セリエA王者のインテルと2年契約を締結した。

1994年5月28日生まれのストーンズは、バーンズリーでプロデビューを飾り、エヴァートンを経由し、2016年にマンチェスター・Cへ完全移籍で加入。近年は負傷に苦しみながらも公式戦通算295試合出場19ゴール9アシストを記録。ジョゼップ・グアルディオラ前監督とともにした10年間では、“偽センターバック”などの新境地も開拓し、2022－23シーズンにはプレミアリーグ、FAカップ、UEFAチャンピオンズリーグ制覇のトレブルも達成するなど、計19個のタイトル獲得に貢献した。

また、イングランド代表ではここまで通算94キャップを刻んでおり、先日まで開催されていた、FIFAワールドカップ2026では5試合に出場していた。

なお、インテルではマンチェスター・C時代に共闘したスイス代表DFマヌエル・アカンジが在籍しており、再びディフェンスラインで共闘することになった。