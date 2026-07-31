KEYUCAは7月30日、「2026年上半期ベストヒット商品ランキング」を発表した。調査は2026年1月1日～6月21日。同社が商品展開する全112店舗およびECサイトの売上データを元に、人気を博した商品をランキング化した。

2026年上半期ベストヒット商品ランキング

2026年上半期ベストヒット商品ランキング

第1位は「Moi コンパクトティッシュケース」(1,089円～)となった。同社独自の設計により、一般的なティッシュボックスの容量をそのままに、半分以下のスペースに一新するヒット商品。おうちのような形の可愛らしいデザインで、どんなインテリアにも馴染むミニマルな可愛らしさと、ペーパーの詰め替えやすさ・取り出しやすさがSNSでも絶賛され続けている。2025年上半期に6万点以上を売り上げて1位を獲得して以来、その勢いは衰えず、2026年上半期は10万点以上を売り上げ、2年連続の総合ランキング第1位に輝いた。

第2位は「滑らないハンガー ニット・デリケート衣類用 3本セット」(319円)だった。滑りにくい特殊コーティングを施し、デリケートなニットやキャミソールも美しくキープするハンガー。約5.5cmの長めの首部分で、襟付きシャツや首元が立ち上がった服もきれいに掛けられ、型崩れを防ぐ丸みを帯びた肩ラインと極薄設計で収納力も向上。その利便性の高さから、ライフスタイル誌をはじめとする多数のメディアでもトレンドアイテムとしてピックアップされ、シリーズ累計販売数は驚異の260万セットを突破した。1年を通じてまとめ買いやリピート購入が絶えない人気アイテム。

第3位は「巻くだけ保冷クロスシリーズ」(649円～)。マイクロファイバーの特殊構造を活かし、クロス同士を重ねるだけでピタッと留まる「結ぶ手間いらず」の進化系クロス。内側にはアルミ蒸着フィルムを施しているため、猛暑が続く現代の夏お弁当に欠かせない高い保冷機能を発揮する。保冷剤の結露もサッと拭き取れ、自宅で丸洗いできる手軽さも魅力。画期的な機能性と使いやすさが支持され、テレビでも多数紹介されるなど、これまでにシリーズ累計販売数は25.5万枚を突破。夏のお出かけシーズンを前に、今年もさらに需要が高まっている。

第4位は「Re BOX・BOXシリーズ」(110円～)。文房具からキッチン小物の箸置き、輪ゴムの整理まで、暮らしのあらゆる「細々した収納」をスマートに解決するモジュールボックス。4つのサイズをぴったり組み合わせられるだけでなく、スタッキングも可能。組み合わせ次第でどんなスペースにもフィットする万能さがメディアでも話題を呼び、シリーズ累計販売数は85万個を突破しした。

第5位は「Pearno ソフトBOX シリーズ」(429円～)。棚の隙間や引き出し内を無駄なく活用できる、豊富な7サイズ展開の収納シリーズ。汚れが目立ちにくいライトグレー色と、積み重ねて収まるスタッキング性、木々を思わせるストライプ柄が魅力。樹脂ならではの柔らかさで、子どもがいる家庭でも安心して使用できる。シリーズ累計販売数は67万個を突破し、暮らしに寄り添う定番の収納として、多くの家庭で愛され続けている。

「Pearno ソフトBOX シリーズ」(429円～)

各部門別、第1位アイテム

全体ランキングのトップ5のほか、「バッグ」「アパレル」「レイングッズ」「掃除・洗濯 」「ベビー・キッズ」の部門別1位も公開された。

バッグ部門の1位に選ばれたのは「N撥水ライトシェルリュック M」(3,300円)だった。耐久性に優れたCORDURA fabricを採用した、同社のロングセラーリュック。一般的な雨傘と同等の撥水加工を施しているので、夏の突然のゲリラ豪雨でも安心して使用できる(完全防水ではない)。重量は約270gと、KEYUCA史上最軽量でありながら、水筒や日傘を倒さずにスマートに持ち運べるサイドポケットや、A4サイズに対応した内装ポケットなど、毎日の通勤からアクティブなお出かけまでを快適にサポートする高い機能性を備えている。

アパレル部門の1位は「すごナノ撥水テーパードパンツ」(5,489円)だった。累計販売36万枚を突破した「すごナノ撥水」シリーズの代表作。強力な撥水・防汚加工を施し、水滴だけでなく日常のあらゆる汚れをパッと弾くため、ゲリラ豪雨や夕立に見舞われても濡れや泥跳ねを気にせず穿ける実用性が魅力。上品できれいめなテーパードシルエットは、オンの通勤からオフのお出かけまでシーンを選ばず着回し可能。天候が不安定な日でも「これを着ているだけで気が楽」とメディアやユーザーから絶大な信頼を誇るアイテム。

レイングッズ部門の1位は、「【遮光・UVカット】折畳傘 遮光耐風 55cm 無地」(2,860円)。近年の深刻な猛暑と紫外線対策として、性別を問わず圧倒的な支持を得ている高機能折りたたみ傘。紫外線遮蔽率99.9%以上、遮光率99.99%以上(1級遮光)と、優れた完全遮光・UVカット機能で強い日差しをシャットアウトし、体感温度を下げて夏の移動を快適にする。さらに、突然の突風にもしなやかに耐える「耐風構造」と、天候の急変にも対応できる高い「晴雨兼用」スペックを搭載している。

「【遮光・UVカット】折畳傘 遮光耐風 55cm 無地」(2,860円)

掃除・洗濯部門の1位は「AST洗濯ネット 角型」(187円～)。「ネットが裏返っていて直すのが面倒」「使いたいサイズがすぐ見つからない」といった、日々の小さなストレスを徹底的に排除した実力派アイテム。表裏どちらでも使える両面ファスナーや、サイズ・色分けが一目でわかり吊るし収納もできるKEYUCAタグなど、使う人の動線を考え抜いた工夫が満載。目の細かい丈夫な生地が衣類を優しく守り、角型形状がシワや型崩れを防ぐため、アイロンがけの手間も減らせるタイパ名品として口コミで絶大な支持を集めている。

ベビー・キッズ部門の1位は「離乳食調理器 9点セット」(1,419円)。これ1つですりおろしや裏ごしなど、離乳食作りの基本がすべて揃う調理セット。すりおろし、裏ごし、水切り、マッシュなどの工程が簡単かつスピーディーに行え、忙しい毎日の調理時間を大幅に短縮する。「ケユカらしいシンプルな色味が可愛い」「離乳食初期はブレンダーよりも、このセットの裏ごしやすり鉢がとにかく大活躍した」と、手作り派のママ・パパから熱い口コミが寄せられている。安全性に配慮した設計は、出産祝いやプチギフトとしても人気だという。

暮らしアップデート賞の1位には、「洗えるPPラタンシリーズ」(649円～)が選ばれた。発売から間もないながら高い支持を集め、一部サイズでは完売が続出。さらに2026年8月には追加サイズや新たなフタも登場予定だという。

※価格は編集部調べ