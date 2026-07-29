良品計画は7月20日から、「肩の負担を軽くする 撥水 3way ビジネスバッグ」(9,900円)を無印良品の店舗とネットストアで順次発売している。

「肩の負担を軽くする 撥水 3way ビジネスバッグ」(9,900円)

近年、働き方の多様化や移動時に求められる機能の広がりを背景に、オン・オフを問わず使えるバッグへのニーズが高まっている。同商品は、そうしたライフスタイルの変化に着目し、ブリーフケース・ショルダーバッグ・リュックの3通りの持ち方ができる仕様。通勤や商談、出張、休日のお出かけや旅行など、さまざまなシーンに対応し、用途に応じて持ち方を選べる。無印良品で人気の「肩の負担を軽くする」シリーズ初の3wayバッグとなる。(ショルダーバッグとして使用する際の付属ショルダーベルトには、「肩の負担を軽くする」機能はない)

特許技術を採用したオリジナルの肩紐が肩の負担を軽減

従来のリュックは肩紐の内側に荷重が集中しやすく、実際以上に重く感じたり、肩への食い込みによる痛みが生じたりする課題があった。そこで、肩紐全体が肩にフィットする構造を追求し、外側の芯材を厚くして高低差を設けるとともに、肩の傾斜に沿った角度で取り付けることで荷重を分散した。これにより肩への負担を約40%軽減している。また、背面にはPC収納ポケットを配置し、荷物の重心を身体に近づけることで安定性を高め、より軽く感じられるよう設計している。

オリジナルの肩紐が肩の負担を軽減

シーンに応じて使い分けられる3way仕様

ブリーフケース・ショルダーバッグ・リュックの3通りの使い分けが可能で、通勤から出張、休日のお出かけまで幅広いシーンに対応する。また、外側には荷物を素早く取り出せるポケットを配置し、内装にはガジェット類や筆記具を整理しやすい複数のポケットを備えた。パソコン収納用の専用ポケットや、スーツケースのキャリーバーに固定できるベルトも備え、移動時の利便性を高めている。生地は、表地に再生ナイロン100%、裏地に再生ポリエステル100%の再生素材を採用し、表地には撥水加工を施した。