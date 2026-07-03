ボーネルンドは7月22日～8月22日、大阪・グラングリーン大阪内の次世代型探究学習施設「BørneLund PLAY CUBE(ボーネルンド プレイキューブ)」で、小学生向けサマースクールを開催する。企業やクリエイター10団体と連携し、新聞記者体験やロボットづくりなど、多彩な探究プログラムを展開する。

PLAY CUBEサマースクール2026は7月22日から8月22日まで開催

サマースクールでは、各分野のプロフェッショナルから学べる体験型プログラム「プロとの出会い」を実施。企業や教育分野で活躍する専門家と連携し、ボーネルンドならではのあそびの知見を生かしたプログラムを展開する。オリックス生命保険による貯金箱づくり、読売新聞による新聞記者体験、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「toio」を使ったプログラミング、LEXUSによるクルマづくり、吉本興業による「笑いと健康プロジェクト」など、多彩なテーマを用意している。

企業や専門家と交流しながら探究学習に取り組める

同スクールでは、日中の預かりプログラム「探究タイム」も実施予定だったが、先行予約開始後すぐに定員へ達し、現在は募集を終了している。一方、「プロとの出会い」はロボットデザインや音楽づくり、忍者体験、ヒューマンビートボックスなど幅広いプログラムを実施し、子どもたちが多様な体験を通して「好き」を見つけ、自ら問いを立てる機会を提供する。

期間中に実施されるプログラムのスケジュール

対象は小学1～6年生。開催期間は7月22日から8月22日まで(一部日程を除く)で、会場はグラングリーン大阪うめきた公園内の「BørneLund PLAY CUBE」。「プロとの出会い」プログラムの参加費は各回3,850円(税込)。なお、日中の預かりプログラム「探究タイム」は募集を終了している。