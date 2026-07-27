ボーネルンドは、アメリカ・イーブー社のジグソーパズル9種とステーショナリー12種を、2026年8月17日からオンラインショップおよびボーネルンドショップ8店舗で発売する。

大人の「自分時間」やウェルビーイングへの関心の高まりを背景に、アートの世界観に浸りながら楽しめる商品として展開する。

今回発売する商品を手がけるイーブー社は、ニューヨークを拠点とするアート性の高い雑貨・ステーショナリーブランドである。世界で活躍する絵本作家やイラストレーター、テキスタイルデザイナーらと協業し、物語性のあるデザインを生み出しているという。

発売するのは、同社ならではの世界観を楽しめる1,000ピースのジグソーパズル9種とステーショナリー12種。パズルはニューヨークやパリ、アムステルダム、ヴェネツィアなどを題材とし、旅先に思いを馳せながら完成までの過程を楽しめる内容となっている。

パッケージ背面には、アーティストが制作中に聴いていた楽曲をまとめたプレイリストへアクセスできるQRコードを掲載し、視覚と聴覚の両面から作品の世界観を体験できる。

1,000ピースパズル セントラルパークの冬

1,000ピースパズルの価格は各4,400円(税込)。「セントラルパークの冬」「秋のパリ」「冬のアムステルダム」「黄昏時のブルックリン」「ヴェネツィアのグランドカナル」など全9種類を展開する。完成サイズはいずれも58.4センチ四方。

Victoria Ball氏デザインのステーショナリー

ステーショナリーは、ジャーナルやノートブック、色鉛筆、スケッチブックなどをラインアップする。英国のイラストレーター、Victoria Ball氏とFlora Waycott氏、米国を拠点に活動するVasilisa Romanenko氏のデザインを採用し、それぞれ4アイテムずつ計12商品を取りそろえる。フォイルジャーナルとリトルノートブックスは各2,640円(税込)、ダブルサイド色鉛筆とアーティストスケッチブックは各3,520円(税込)となる。

販売はボーネルンドオンラインショップのほか、六本木ヒルズ店、銀座三越店、伊勢丹新宿店、松坂屋名古屋店、ブレイニーストア阪急うめだ店、あべのハルカス近鉄本店、広島T-SITE店、岩田屋本店で実施する。各店舗で2〜3週間程度の期間限定展開とし、順次別店舗へ移行する予定である。

ボーネルンドは、これらの商品を通じて、デジタルから少し離れ、夢中になれる時間の豊かさを提案するとともに、一人ひとりが心豊かに過ごせるライフスタイルを応援するとしている。