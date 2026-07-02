近年は猛暑の影響で、夏休みに外遊びが難しい日も増えている。ボーネルンドは7月18日～8月31日、全国のあそび場やショップで「BorneLund PLAYFUL SUMMER 2026」を開催する。新遊具や体験イベントに加え、お得な夏限定パスも販売する。

「子どもが100人いたら、あそび方も100通り。」をコンセプトに、涼しく安全な環境でこころ・頭・からだを使ったあそび体験を提供する。

全国のボーネルンドのあそび場(あそびのせかいキドキド、プレイヴィル、PLAYLOT)では、新遊具「エアムーヴ」や等身大ブロック、冷やしかんてんネンド、魚釣りゲーム、自然体験など、5つのテーマに沿ったイベントを実施する。また、夏休み期間中は、1日たっぷり遊べる「1DAYパス」や夕方から利用できる「イブニングパス」を特別価格で販売。店舗によっては通常より早い時期から事前予約も受け付けるため、夏休みのおでかけ計画にも活用できる。

「1DAYパス」は1日たっぷり遊びたい人向け、「イブニングパス」は夕方から気軽に利用したい人向け。1DAYパスは平日子ども2,000円(2人目以降1,000円)、休日子ども2,800円(2人目以降1,400円)で販売される(対象店舗・販売期間・料金は施設により異なる)。

等身大ブロックで組み立て遊び

このほか、ダンスやパルクール、ダブルダッチ、LEXUSの技術チームと学ぶモビリティづくりなど、各分野のプロと出会える夏休みスペシャルプログラムを各店舗で順次開催する(一部は予約制・有料)。

パルクール体験会

モビリティをあそびで学ぶ

ボーネルンドショップでは、福音館書店の協力のもと絵本の世界観を楽しむクラフトイベント「素材であそぶ！バルバルさんの髪型アトリエ」を実施する。

また、ビー玉転がし「クアドリラ」シリーズ対象商品を購入した人には、組み立てのヒントやチャレンジ課題を掲載した「組み立てチャレンジカード(全16問)」をプレゼントする。