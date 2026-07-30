ソニー生命保険は7月28日、「中高生が思い描く将来についての意識調査」の結果を発表した。調査は2026年6月4日～6月12日、全国の中学生・高校生1,000名を対象にインターネットで行われた。

中高生の自身の将来に対する見通し

全国の中高生1,000名に、10年後の自身について、明るい見通しをもっているか、不安を抱いているか聞いたところ、「10年後は明るい」と回答した割合は、中学生が58%、高校生が55%となった。

中高生の日本と世界の将来の見通し

続いて、全回答者に、10年後の日本や世界について、明るい見通しをもっているか、不安を抱いているか聞いた。

2025年の調査結果と比較すると、「不安(計)」は、「10年後の日本」(2025年77.3%、2026年68.9%)では8.4ポイント下降、「10年後の世界」(2025年71.9%、2026年68.0%)では3.9ポイント下降した。物価上昇や円安進行、国際情勢の不安定化が続くなかも、AIやロボティクスなどテクノロジーの急速な進化に期待が膨らむといった社会情勢もあってか、将来の日本や世界にポジティブな印象を抱いている中高生は増加していると考えられる。

中高生の将来の夢

全回答者に、将来の夢について聞いた。

中学生についてみると、「好きなことを仕事にする」(49.0%)が最も高くなり、次いで、「安定した毎日を送る」(47.5%)、「趣味を充実させて生きる」(43.0%)、「お金持ちになる」(36.5%)、「素敵な相手と恋愛・結婚する」(32.5%)が続いた。

高校生についてみると、「安定した毎日を送る」(46.3%)が最も高くなり、次いで、「趣味を充実させて生きる」(41.6%)、「好きなことを仕事にする」(41.5%)、「お金持ちになる」(34.9%)、「素敵な相手と恋愛・結婚する」(32.5%)となった。

将来の夢

中学生が将来なりたい職業

将来なりたい職業を聞いたところ、男子中学生では1位「ITエンジニア・プログラマー」(12.0%)、2位「社長などの会社経営者・起業家」「YouTuberなどの動画投稿者」「プロスポーツ選手」(いずれも10.0%)、5位「公務員」(9.0%)となった。

女子中学生では1位「歌手・俳優・声優などの芸能人」(11.0%)、2位「美容師」「医師」「保育士・幼稚園教諭」「デザイナー(ファッション・インテリアなど)」(いずれも10.0%)だった。

2025年の調査結果と比較すると、男子中学生では「ITエンジニア・プログラマー」が2025年の5位から順位を上げ、2017年の第1回目の調査以来、2回目の1位となった。また、「ボカロP(音声合成ソフト楽曲のクリエイター)」が2025年の10位圏外(23位)から10位に上昇した。

女子中学生では「歌手・俳優・声優などの芸能人」が2024年の調査以降、3年連続で1位となった。

将来なりたい職業

高校生が将来なりたい職業

高校生についてみると、男子高校生では1位「公務員」(13.5%)、2位「ITエンジニア・プログラマー」(10.5%)、3位「YouTuberなどの動画投稿者」(10.3%)、4位「会社員」(7.8%)、5位「教師・教員」(7.5%)となった。

女子高校生では1位「公務員」(12.5%)、2位「会社員」(9.3%)、3位「看護師」(9.0%)、4位「教師・教員」(7.3%)、5位「絵を描く職業(漫画家・イラストレーター・アニメーター)」(7.0%)となった。

2025年の調査結果と比較すると、男子高校生では2025年に5位だった「YouTuberなどの動画投稿者」が3位に順位を上げたほか、「銀行員など金融関係」が10位圏外(17位)から6位に上昇した。

女子高校生ではTOP4は、2025年調査と同じ結果となった。「絵を描く職業(漫画家・イラストレーター・アニメーター)」が2025年10位圏外(12位)→2026年5位に上昇した。

将来なりたい職業

なりたい職業の理由

将来なりたい職業を選択した理由について聞いたところ、男子中学生1位の「ITエンジニア・プログラマー」では「自分の特技に合っている気がするから」や「ゲームが好きだから」、女子中学生1位の「歌手・俳優・声優などの芸能人」では「ドラマや映画に元気を貰っているから」や「モデルを目指しているから」といった回答がみられた。

また、男子高校生と女子高校生1位の「公務員」では「リストラの心配がなく、福利厚生が整っているから」や「大変そうだけどやりがいがありそう」、「行政に関わり、地域に貢献したい」、「安定した給料がもらえるから」といった理由が挙がった。

中高生が希望する将来のライフイベント・ライフスタイル

全回答者に、将来のライフイベントやライフスタイルについて2つの例を提示し、自身の気持ちや考えがそれぞれどちらにあてはまるか聞いた。

大学進学について、「高校卒業後は、大学に進学したい」と「高校卒業後は、大学に進学したいと思わない」のどちらにあてはまるかでは、中学生・高校生ともに「高校卒業後は、大学に進学したい(計)」(中学生65.5%、高校生65.6%)が約3人に2人だった。

結婚について、「将来、結婚したい」と「ずっと独身でいたい」のどちらにあてはまるかでは、中学生・高校生ともに「将来、結婚したい(計)」(中学生62.0%、高校生59.9%)が約6割となった。

子どもをもつことについて、「将来、子どもがほしい」と「将来、子どもがほしいと思わない」では、中学生・高校生ともに「将来、子どもがほしい(計)」のほうが多数派となり、中学生では49.0%、高校生では50.5%だった。

「将来、地元を離れたい」と回答した割合は、中学生が44%、高校生が41%。女子中学生では53%となった。

「将来、マイカーをもちたい」と回答した割合は、中学生が61%、高校生が62%。高校生では女子が男子より高い傾向となった。

「将来、マイホームをもちたい」と回答した割合は、中学生が67%、高校生が60%。高校生では女子が男子より高い傾向となった。

中高生の生きがい

全回答者に、生きがいについて聞いた。

中学生についてみると、男子中学生では1位「ゲーム」(48.0%)、2位「友人との交流」(35.0%)、3位「部活・クラブ活動」(32.0%)となった。女子中学生では1位「音楽」(53.0%)、2位「推し活」(45.0%)、3位「睡眠」(39.0%)となった。

2025年の調査結果と比較すると、男子中学生では「ゲーム」が2025年に引き続き1位、「友人との交流」が2位となった。女子中学生では、2025年に1位の「推し活」が2025年調査から17.0ポイント下降(2025年62.0%→2026年45.0%)し、2位となった。また、「友人との交流」は2025年56.0%→2026年35.0%と、21.0ポイントの下降となった。

高校生についてみると、男子高校生では1位は「ゲーム」(38.0%)となり、2位「音楽」(37.3%)、3位「友人との交流」(30.3%)だった。女子高校生では1位「音楽」(48.8%)、2位「推し活」(44.0%)、3位「睡眠」(40.5%)と、TOP3には女子中学生と同じ項目が挙がった。

2025年の調査結果と比較すると、男子高校生では2025年調査に引き続き「ゲーム」「音楽」「友人との交流」がTOP3だった。女子高校生では、TOP3は「音楽」「推し活」「睡眠」と、2025年調査と同様となったものの、「推し活」は2025年52.8%→2026年44.0%と8.8ポイント下降した。

生きがいを感じること

中高生の人間関係

自分はどちらかというと「陽キャだと思う」と「陰キャだと思う」のどちらにあてはまるか聞いたところ、中学生では「陽キャだと思う(計)」(「非常に」と「どちらかといえば」の合計、以下同様)が53.0%、「陰キャだと思う(計)」が47.0%と、陽キャだと認識している人が多数だった。一方、高校生では「陰キャだと思う(計)」(56.3%)が半数以上となった。

中学生の64%、高校生の53%が「学校の友達の前では自分のキャラを作っている」と回答した。

「親は自分のことをわかってくれていると思う」と回答した割合は、中学生が76%、高校生が69%となった。

「学校の担任の先生は自分のことをわかってくれていると思う」と回答した割合は、中学生が65%、高校生が59%となった。

生成AIに関する中高生の意識

全回答者に、生成AIについて聞いた。

普段、生成AI(ChatGPT、Gemini、Copilotなど)を使っているか聞いたところ、「使っている」と回答した人の割合は、中学生では77.0%、高校生では78.7%と、いずれも使っている人が大多数となった。

生成AIを使っている人(中学生154名、高校生630名)に、生成AIの用途(使い道)として、あてはまるものを聞いたところ、中学生・高校生いずれも「学習に関する調べもの」(中学生66.2%、高校生70.0%)が最も高く、「プライベートなことの調べもの(趣味や旅行など)」(中学生49.4%、高校生44.3%)、「悩み相談」(中学生44.2%、高校生44.1%)が続いた。

男女・学校別にみると、「悩み相談」は、中学生・高校生ともに男子(中学生31.1%、高校生32.7%)では3割台となったのに対し、女子(中学生56.3%、高校生54.7%)では半数以上となり、男女間で20ポイント以上の差がみられた。女子中高生では、相談相手として生成AIを活用している人が多いようだ。

中高生の流行語

全回答者に、流行りについて聞いた。

自分のまわりで流行っている言葉を聞いたところ、中学生・高校生ともに1位「ワホー」となり、中学生では2位「それな」、3位「～すぎて滅」「67(シックスセブン)」、高校生では2位「～すぎて滅」、3位「それな」が続いた。

男女・学校別にみると、いずれにおいても1位「ワホー」となった。

言葉の意味や使用シーンを聞いたところ、「ワホー」では「テンションがあがったときにつかう」や「SEIKINさんの動画が元ネタとなったネットミーム(流行語)」、「特に深い意味はないです」といった回答が挙がった。YouTuberのSEIKINさんの動画内での発言がネットミームとして流行し、中高生の間で高揚感などを表現する言葉として流行しているようだ。

自分のまわりで流行っている言葉

中高生の流行グッズ

自分のまわりで流行っているグッズを聞いたところ、中学生・高校生ともに1位「シール・シール帳」となり、中学生では2位「ラブブ」、3位「めじるしアクセサリー」「コスメ・美容・身だしなみアイテム」、高校生では2位「めじるしアクセサリー」、3位「ラブブ」が続いた。

中高生が選ぶ有名人・アーティスト

担任の先生になってほしい有名人を聞いたところ、中学生1位は佐野勇斗さん、高校生1位はHIKAKINさんとなった。

選んだ理由を聞いたところ、男子中学生・男子高校生の回答1位のHIKAKINさんについては「優しいことで有名だから」や「優しい、面白い」、女子中学生の回答1位の佐野勇斗さんについては「優しくて、何でも肯定してくれそうだけど、本当に間違っていることをしていたら厳しく注意してくれそうだから」、女子高校生の回答1位の阿部亮平さんについては「話もよく聞いてくれるし、教え方も上手そうだから」、櫻井翔さんについては「頭が良くて教え方が上手そうだから」といった回答がみられた。

友達になってほしいと思う有名人を聞いたところ、男子中学生では「HIKAKINさん」、男子高校生では「HIKAKINさん」「大谷翔平さん」、女子中学生では「橋本環奈さん」、女子高校生では「畑芽育さん」が1位となった。

選んだ理由を聞いたところ、男子中学生・男子高校生の回答1位のHIKAKINさんについては「人生経験が豊富そうだから」や「だれとでも仲良くできそうで優しそうだから」、また、男子高校生の回答で同数1位となった大谷翔平さんについては「一緒に野球がしたいから」、女子中学生の回答1位の橋本環奈さんについては「ノリが良さそうだから」、女子高校生の回答1位の畑芽育さんについては「かわいいし、飾らない感じがあって、おもしろいから」といった回答がみられた。

中高生に聞いた、将来のことを相談したいと思う有名人のTOP3は、「HIKAKINさん」「マツコ・デラックスさん」「アンミカさん」だった。女子中学生では「二宮和也さん」、女子高校生では「マツコ・デラックスさん」が1位となった。

選んだ理由を聞いたところ、男子中学生・男子高校生の回答1位のHIKAKINさんについては「人の夢を馬鹿にしないと思うから」や「悩みを解決するためによりそってくれそう」、また、男子中学生の回答で同数1位となった大谷翔平さんについては「的確なアドバイスをくれそう」、女子中学生の回答1位の二宮和也さんについては「人生観が好きだから」、女子高校生の回答1位のマツコ・デラックスさんについては「優しく相談に乗ってくれて、面白くしながらも解決してくれそうだから」といった回答がみられた。

中高生が「将来、こういう大人になりたい」と思う有名人の1位は「大谷翔平さん」だった。2位「HIKAKINさん」3位「芦田愛菜さん」「大森元貴さん」「櫻井翔さん」と続いた。

選んだ理由を聞いたところ、男子中学生・男子高校生・女子高校生の回答1位の大谷翔平さんについては「自分をしっかり持っていそう」や「プレッシャーもたくさんあると思うけど高いパフォーマンスを出せているから」、「ストイックさを見習いたいから」、女子中学生の回答1位の橋本環奈さんについては「可愛くて、面白い女性になりたいから」といった回答がみられた。

中高生が"推したい"と思うアーティスト・アイドルの1位は「Mrs. GREEN APPLE」、2位「M!LK」、3位「嵐」だった。

選んだ理由を聞いたところ、1位のMrs. GREEN APPLEについては「きれいな歌声だし盛り上がるから」や「曲が魅力的で、歌詞にも共感できるものが多いから。聴くと元気や勇気をもらえる」、「メンバーが面白いから」、2位のM!LKについては「芸歴が長く堅実で、応援したくなるようなグループ」や「メンバー全員に個性があって見ていて飽きないから」、3位の嵐については「国民的アイドルでみんなに愛されているから」や「メンバーの仲が良くて見ていて幸せな気持ちになるから」といった回答がみられた。

中高生が"推したい"と思うYouTuberは、「HIKAKINさん」がダントツ。2位「ろこまこあこ」、3位「コムドット」と続いた。

選んだ理由を聞いたところ、男子中学生・男子高校生1位のHIKAKINさんについては「みんなが楽しめるようにと工夫して動画を出してるから」や「昔から変わらず面白く、多方面への配慮が完璧だから」、女子中学生1位のろこまこあこについては「辛いことがあっても乗り越えてきたから」、女子高校生1位のコムドットでは「YouTubeの企画が面白いから」といった回答がみられた。