Freeshは7月1日、展開するフルーツティーブランド「DozoFreesh」のパッケージデザインをリニューアルし、あわせて新商品2フレーバーを発売した。

パッケージリニューアル

同ブランドは、ドライフルーツと茶葉を組み合わせた砂糖不使用のフルーツティーで、水出しやお湯出し、炭酸割りなど好みに合わせた抽出方法で楽しめる。1袋で500mlを約3回抽出できるため、マイボトルの場合、飲み終わったらそのまま水を継ぎ足して使用できる。水よりもおいしく、甘いジュースよりもヘルシーなため、夏場の水分補給にもぴったりとのこと。

これまで、「フラミンゴピーチ(ウーロン茶ブレンド)」「レモンパッション(ジャスミンティーブレンド)」「ルビードラゴン(紅茶ブレンド)」「アンバーパイン(ルイボスティーブレンド／カフェインゼロ)」「ブラッシュイチジク(緑茶ブレンド)」「マルベリーワイン(紅茶ブレンド)」を展開してきたが、今回のリニューアルに合わせて、抹茶とライチを合わせた「マッチャライチ」と、カフェインゼロで炭酸割りもおすすめな「パッションジンジャー」も発売する。

新発売商品全2アイテム

価格は各486円。公式オンラインショップや各種ECモール、取扱店舗にて販売している。