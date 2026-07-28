たばこと塩の博物館は7月18日から、小・中学生を主な対象とした恒例企画「第47回夏休み塩の学習室『さぐってみよう！海のめぐみ2026』」を開始した。期間は8月23日まで。

「さぐってみよう！海のめぐみ2026」会場の様子

47回目を迎える今年の「第47回夏休み塩の学習室」は、「海のめぐみ」をテーマに掲げ、身近な料理から元の姿をたどる参加型展示を展開する。例えば、ようかんやかまぼこ、かつおだしの元の姿は、寒天や魚のすり身、かつお節であり、こうした"海のめぐみ"が、海ではどのような姿をしているのかを探る。

【料理】ようかんには、海藻から作った「寒天」が使われている

テングサとも呼ばれる寒天のもとになる海藻の代表「マクサ」

来場者は会場内の「食たく」「お店や」「海」の3つのゾーンを順に巡る。約60種類の料理に使われた海藻や魚の標本・模型を観察しながらワークシートに記入し、最後に答え合わせを行う。塩と海水の関係を解説機で調べるコーナーも用意する。

ここで指令書を取ってスタート

7月25日からは、事前Web予約制の小・中学生向け学習イベント「塩の実験ショー」と「体験コーナー(2種類の体験メニューを実施)」を実施する。「塩の実験ショー」では、海水からの塩作りや電気の伝わり方といった実験をわかりやすく実演する。

昨年開催した「塩の実験ショー」のようす目

「体験コーナー」では、備長炭電池や塩の結晶を作るワークショップを用意し、自宅での自由研究の練習機会を提供する。

昨年開催した「体験コーナー(塩の結晶づくり)」のようす

ほかにも塩に関するパソコンクイズやメキシコ天日塩の配布コーナーなど、学びを深める多様なコンテンツを取りそろえる。

入館料は、大人・大学生300円、満65歳以上100円、小・中・高校生100円。