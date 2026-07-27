今週から、いよいよ8月。「酷暑日」や「熱中症警戒アラート」など、昨今の災害級の猛暑を象徴するワードが並びます。体調管理に注意しながら、この夏を思いっきり楽しみたいものですね。キリッと冷やしたドリンクやスイーツが心強い相棒となってくれそうです。

2026年7月・8月の新作5品まとめ(7月28日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで7月28日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

りんごがごろりと入ったアップルパイ、6本入りの完熟バナナのミルクスティックパン、キャラメルソースとミルククリーム入りのビスケットサンド、粒あん&ホイップのもっちりどら焼き、シャインマスカット果汁をふんだんに使用したフラッペなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ごろっとりんごのアップルパイ」(170円)

価格 : 170円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

パイ生地に果肉入りのりんごジャムを絞って焼き上げたアップルパイです。

「完熟バナナミルクスティック6本入」(180円)

価格 : 180円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※東北地方の一部では取り扱いがありません。

しっとりとした食感の生地に、完熟バナナミルククリームを折り込んで焼き上げた、スティックパンの6本入りです。なお、東北地方の一部では取り扱いがありません。

「ミルクサンド（キャラメルソース入り）」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

北海道牛乳を使用したミルククリームをビスケット生地でサンドしました。中にはキャラメルソース入りです。

「もっちりどら焼き（粒あん&ホイップ）」(218円)

価格 : 218円

発売地域：関東、関西、中国・四国、九州

※静岡県の一部、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

もっちり食感の生地で北海道産小豆を使用した粒あんとホイップクリームを挟んだどら焼きです。なお静岡県の一部、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「シャインマスカットフラッペ」(380円)

価格 : 380円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

シャインマスカットならではのみずみずしい果汁感と、さわやかな後味が特徴の、夏にぴったりなフラッペ。ぷるんとした食感のマスカットゼリーを使用することで、飲みごたえと素材感を両立しました。マスカット果汁18%(※)のうち、51%シャインマスカット果汁を使用しています。

※ミルクを注ぐ前の割合

※マスカット果肉は入っていません

［数量限定］

まとめ

7月28日発売の新商品は、果肉入りのりんごジャムを絞って焼き上げた「ごろっとりんごのアップルパイ」、完熟バナナミルククリームを折り込んで焼き上げた「完熟バナナミルクスティック6本入」、北海道牛乳使用のミルククリームをビスケット生地でサンドした「ミルクサンド（キャラメルソース入り）」などがラインナップ。

また、北海道産小豆を使用した粒あんとホイップクリームを挟んだ「もっちりどら焼き（粒あん&ホイップ）」や、飲みごたえと素材感を両立した「シャインマスカットフラッペ」も登場しています。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。