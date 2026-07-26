ロッテ、オリックスに1点差で競り勝つ

先発投手：ロッテはＡ・ジャクソンが7回1/3回2失点の好投（6安打7奪三振）、オリックスの九里 亜蓮は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ロッテが1点を追加 2回表：ロッテが1点を追加 5回表：ロッテが1点を追加 注目選手：オリックスの太田 椋が1本塁打、3安打の活躍、ロッテの山口 航輝が1本塁打の活躍、ロッテのＮ・ソトが1本塁打の活躍。

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