アパートやマンションを選ぶ際、「静かな環境で暮らしたい」と考える人は多いものです。特にタワマンなどの高層階は、道路から離れているぶん、車や電車の音なども気になりにくいイメージがあります。

しかし、タワマンならではの悩みもあるようで......。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンの思わぬ騒音に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマンなのに悩まされる、騒音の正体とは?」

アパート暮らしでは、窓の外を走る車の音に悩まされていた主人公。「高層階なら静かに眠れるはず」と期待し、タワマンへ引っ越しました。

ところが、新居で生活していると、今度は別の音が気になるように。

さて、タワマンの高層階で主人公を悩ませた騒音とは、何だったのでしょうか?

① 定期的に開かれる隣人のホームパーティーの声

② 飛行機やヘリの飛行音

③ ビル風が吹きつける音

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✅タワマン高層階では予想外の騒音が……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

住んでみないと分からない"意外な暮らしのギャップ"

住まいを選ぶときは、間取りや眺望、駅からの距離などに目が行きがちです。一方で、実際に暮らし始めてから初めて気づく"環境の違い"も少なくありません。

「静かな場所だと思っていたのに」「前の家では気にならなかったのに」と感じるようなギャップは、住んでみて初めて実感するもの。だからこそ、暮らしにまつわるリアルな体験談には思わず共感してしまいます。

▶なお、今回の答えは② 飛行機やヘリの飛行音 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!