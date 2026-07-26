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OUT
6番 板山 祐太郎 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 村松 開人 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 細川 成也 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
Ｄ1-1中
5番 宮﨑 敏郎 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-1 中
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドゴロ 2アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 キャッチャーゴロ 1アウト
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OUT
1番 岡林 勇希 ショートライナー 3アウト
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OUT
9番 金丸 夢斗 空振り三振 2アウト
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OUT
Ｄ0-1中
8番 石伊 雄太 レフトホームラン 中日得点！ Ｄ 0-1 中
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OUT
7番 福永 裕基 サードゴロ 1アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 勝又 温史 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 尾形 崇斗 スリーバント失敗 1アウト
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OUT
8番 宮下 朝陽 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 板山 祐太郎 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
7番 蝦名 達夫 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 村松 開人 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 細川 成也 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 岡林 勇希 レフトファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 勝又 温史 ファーストゴロ 1アウト
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