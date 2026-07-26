「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2026.07.26 13:30 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 0 0 1 1 4 0
中日 0 0 1 0 1 2 0

  • OUT

    6番 板山 祐太郎 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 村松 開人 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 細川 成也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    Ｄ1-1中

    5番 宮﨑 敏郎 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-1 中

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 キャッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 岡林 勇希 ショートライナー 3アウト

  • OUT

    9番 金丸 夢斗 空振り三振 2アウト

  • OUT

    Ｄ0-1中

    8番 石伊 雄太 レフトホームラン 中日得点！ Ｄ 0-1 中

  • OUT

    7番 福永 裕基 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 勝又 温史 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    9番 尾形 崇斗 スリーバント失敗 1アウト

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 板山 祐太郎 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 蝦名 達夫 サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 村松 開人 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 細川 成也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 岡林 勇希 レフトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 勝又 温史 ファーストゴロ 1アウト

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.