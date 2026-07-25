日本ハム、楽天に1点差で勝利

先発投手：日本ハムは加藤貴之が6回2失点の好投（4安打4奪三振）、楽天の荘司康誠は7回2失点。 得点経過： 1回裏：日本ハムが1点を追加 2回表：楽天が1点を追加 4回表：楽天が1点を追加 注目選手：日本ハムの水野達稀が1本塁打の活躍、日本ハムの奈良間大己が2打点の活躍、日本ハムの細川凌平が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 89 49 39 1 .557 -
1 巨人 90 49 39 2 .557 -
3 ヤクルト 90 43 46 1 .483 6
4 DeNA 90 38 49 3 .437 10
5 広島 87 34 49 4 .410 12
6 中日 92 37 54 1 .407 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 91 57 33 1 .633 -
2 西武 94 52 39 3 .571 5
3 日本ハム 94 52 42 0 .553 7
4 オリックス 92 45 45 2 .500 12
5 ロッテ 88 40 45 3 .471 14
6 楽天 89 36 52 1 .409 20