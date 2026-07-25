ＤｅＮＡが中日に完封勝利

先発投手：ＤｅＮＡはＯ・ビドが5回0失点の好投（5安打5奪三振）、中日の涌井 秀章は5回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ＤｅＮＡが1点を追加 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 5回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの筒香 嘉智が1本塁打、2打点、2得点の活躍、ＤｅＮＡの松尾 汐恩が1本塁打、3安打の活躍、ＤｅＮＡの蝦名 達夫が2打点の活躍。

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