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2026.07.25 14:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 1 0 1 2 4 0
日本ハム 1 0 0 1 5 1
  • OUT

    5番 村林 一輝 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    楽2-1日

    2番 YG安田 右中間ホームラン 楽天得点！ 楽 2-1 日

  • OUT

    5番 吉田 賢吾 ライトヒット 3アウト

  • OUT

    4番 万波 中正 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    9番 宗山 塁 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    ショート 水野 達稀がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    8番 太田 光 ショートエラー ランナー：1塁

  • OUT

    2番 郡司 裕也 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    9番 進藤 勇也 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 上川畑 大悟 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 平良 竜哉 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    楽1-1日

    6番 浅村 栄斗 レフト犠牲フライ 楽天得点！ 楽 1-1 日 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    5番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 細川 凌平 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 野村 佑希 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 吉田 賢吾 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 万波 中正 サードゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 郡司 裕也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    楽0-1日

    1番 水野 達稀 レフトホームラン 日本ハム得点！ 楽 0-1 日

  • OUT

    3番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 YG安田 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 ショートゴロ 1アウト

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