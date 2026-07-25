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OUT
5番 村林 一輝 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 2アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 レフトフライ 1アウト
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OUT
楽2-1日
2番 YG安田 右中間ホームラン 楽天得点！ 楽 2-1 日
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OUT
5番 吉田 賢吾 ライトヒット 3アウト
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OUT
4番 万波 中正 ショートゴロ 2アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
9番 宗山 塁 レフトフライ 1アウト
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OUT
ショート 水野 達稀がファンブル ランナー：1塁
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OUT
8番 太田 光 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
2番 郡司 裕也 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 水野 達稀 見逃し三振 2アウト
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OUT
9番 進藤 勇也 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 上川畑 大悟 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 平良 竜哉 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
楽1-1日
6番 浅村 栄斗 レフト犠牲フライ 楽天得点！ 楽 1-1 日 1アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 細川 凌平 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 野村 佑希 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 吉田 賢吾 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 万波 中正 サードゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 郡司 裕也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
楽0-1日
1番 水野 達稀 レフトホームラン 日本ハム得点！ 楽 0-1 日
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OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 YG安田 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ショートゴロ 1アウト
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