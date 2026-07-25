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OUT
9番 山﨑 剛 空振り三振 1アウト
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2番 山中 稜真 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1塁ランナー渡部 遼人 盗塁成功 ランナー：2塁
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1番 宗 佑磨 空振り三振 2アウト ランナー：2塁
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9番 渡部 遼人 センターヒット ランナー：1塁
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8番 福永 奨 ライトフライ 1アウト
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8番 松川 虎生 セカンドゴロ 3アウト
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1塁ランナー小川 龍成 盗塁成功 ランナー：2塁
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7番 愛斗 空振り三振 2アウト ランナー：2塁
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6番 小川 龍成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
ロ1-3オ
5番 上田 希由翔 ライトホームラン ロッテ得点！ ロ 1-3 オ
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OUT
4番 安田 尚憲 ライトフライ 1アウト
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7番 中川 圭太 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 来田 涼斗 ショートフライ 2アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 レフトヒット ランナー：1塁
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ロ0-3オ
4番 太田 椋 左中間ホームラン オリックス得点！ ロ 0-3 オ
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ロ0-1オ
3番 西川 龍馬 ライト犠牲フライ オリックス得点！ ロ 0-1 オ 1アウト ランナー：1塁
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2番 山中 稜真 センターヒット ランナー：1、3塁
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1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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3番 Ｎ・ソト ショートダブルプレイ 3アウト
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2番 山口 航輝 空振り三振 1アウト
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1番 藤原 恭大 ライトヒット ランナー：1塁
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