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2026.07.25 14:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 1 0 1 3 0
オリックス 3 0 3 4 0
  • OUT

    9番 山﨑 剛 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 山中 稜真 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー渡部 遼人 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 宗 佑磨 空振り三振 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    9番 渡部 遼人 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 福永 奨 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 松川 虎生 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー小川 龍成 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 愛斗 空振り三振 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    6番 小川 龍成 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    ロ1-3オ

    5番 上田 希由翔 ライトホームラン ロッテ得点！ ロ 1-3 オ

  • OUT

    4番 安田 尚憲 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 中川 圭太 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 来田 涼斗 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    ロ0-3オ

    4番 太田 椋 左中間ホームラン オリックス得点！ ロ 0-3 オ

  • OUT

    ロ0-1オ

    3番 西川 龍馬 ライト犠牲フライ オリックス得点！ ロ 0-1 オ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 山中 稜真 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｎ・ソト ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 山口 航輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ライトヒット ランナー：1塁

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