中日がＤｅＮＡに逆転勝利

先発投手：中日は柳裕也が5回2失点の好投（6安打2奪三振）、ＤｅＮＡの東克樹は6回1失点 得点経過： 4回表：ＤｅＮＡが2点を追加 6回裏：中日が1点を追加 9回裏：中日が2点を追加 注目選手：中日の細川成也が1本塁打の活躍、中日の石伊雄太が3安打の活躍、ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが1本塁打の活躍。

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