中日がＤｅＮＡに逆転勝利
先発投手：中日は柳裕也が5回2失点の好投（6安打2奪三振）、ＤｅＮＡの東克樹は6回1失点 得点経過： 4回表：ＤｅＮＡが2点を追加 6回裏：中日が1点を追加 9回裏：中日が2点を追加 注目選手：中日の細川成也が1本塁打の活躍、中日の石伊雄太が3安打の活躍、ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|88
|49
|38
|1
|.563
|-
|2
|巨人
|89
|48
|39
|2
|.552
|1
|3
|ヤクルト
|89
|42
|46
|1
|.477
|7
|4
|DeNA
|89
|38
|48
|3
|.442
|10
|5
|広島
|86
|34
|48
|4
|.415
|12
|6
|中日
|91
|36
|54
|1
|.400
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|90
|56
|33
|1
|.629
|-
|2
|西武
|93
|52
|38
|3
|.578
|4
|3
|日本ハム
|94
|52
|42
|0
|.553
|6
|4
|オリックス
|91
|44
|45
|2
|.494
|12
|5
|ロッテ
|87
|40
|44
|3
|.476
|13
|6
|楽天
|89
|36
|52
|1
|.409
|19