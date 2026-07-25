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2026.07.25 14:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 1 0 1 3 0
中日 0 0 0 0 3 0

  • OUT

    3番 細川 成也 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 村松 開人 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    1番 岡林 勇希 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 涌井 秀章 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 木下 拓哉 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 Ｊ・ボスラー セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    1番 勝又 温史 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    9番 Ｏ・ビド スリーバント失敗 2アウト

  • OUT

    8番 松尾 汐恩 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 宮下 朝陽 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    Ｄ1-0中

    5番 筒香 嘉智 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 中

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 村松 開人 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 岡林 勇希 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン ライトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 勝又 温史 ピッチャーゴロ 1アウト

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