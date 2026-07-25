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OUT
3番 細川 成也 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 村松 開人 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 岡林 勇希 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 佐野 恵太 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 涌井 秀章 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 木下 拓哉 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
7番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｊ・ボスラー セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
1番 勝又 温史 セカンドフライ 3アウト
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OUT
9番 Ｏ・ビド スリーバント失敗 2アウト
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OUT
8番 松尾 汐恩 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 宮下 朝陽 空振り三振 1アウト
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6番 蝦名 達夫 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
Ｄ1-0中
5番 筒香 嘉智 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 中
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OUT
4番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 村松 開人 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 岡林 勇希 レフトフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 勝又 温史 ピッチャーゴロ 1アウト
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