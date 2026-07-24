女子プロゴルファー・葭葉ルミ「リフレッシュできてハマった」 釣りとの出会いとゴルフとの共通点を語る

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「WEEKLY GOLF REVIEW」のワンコーナー「葭葉ルミのワンダー！ルミちゃんラジオ supported by 富士住建」（毎月第1金曜16:00～16:45）。女子プロゴルファーの葭葉ルミ（よしば・るみ）選手がパーソナリティを務め、コースで見せる真剣な表情とは一味違う、葭葉プロの等身大の思いをお届けしていきます。今回の放送では、大好きな「釣り」をテーマに、釣りの醍醐味、ゴルフとの共通点について語ってくれました。

◆プロ仲間と楽しんだ釣りの時間

今回は、大の釣り好きとしても知られる葭葉が、自身と釣りとの出会いや、プロ仲間との思い出を語りました。

葭葉は、試合後の取材やプロアマ大会でもゴルフの話題だけで終わらず、「半分ぐらい釣りの話になっちゃって」と笑います。釣り好きの人と話す機会も多く、「男の人は釣り好きな人が多いから、盛り上がっちゃいます」と、ゴルフとはまた違ったコミュニケーションの楽しさを明かしました。

釣りを始めたきっかけは、プロ転向後の2015年に出場した全米女子オープンでした。当時のキャディーが釣り好きだったことから、アメリカの大型アウトドア用品店を訪れたといいます。店内には川の生態系を再現した大きな水槽があり、泳ぐ魚を見て「この魚を釣ってみたいって思ったのがきっかけですね」と振り返ります。

さらに、「普通だったら全米女子オープンのグッズを（お土産に）買うと思うんですけど、なぜか釣具を買ったんですよね」と当時を思い返し、日本で実際に使ってみたことで一気に釣りに夢中になったといいます。「自分の性格に合っていたのかもしれないですね」と、趣味として長く続く理由を分析していました。

釣りに熱中するようになると、試合会場近くの湖や川へ足を運ぶ機会も増えていきました。練習ラウンドを終えた夕方の釣れやすい時間帯や、試合前の早朝などを利用して釣りを楽しみ、「どんどん釣り仲間が増えていった」と明かします。

一緒に釣りを楽しんだ仲間として、香妻琴乃プロや工藤遥加プロ、森美穂プロらの名前を挙げ、「後輩も連れて行ったし、釣り好きの先輩とも一緒に行ったし、けっこう釣りブームは長かったです」と語りました。

海釣りの思い出でもあるそうで、ヨネックスレディス開催時に新潟県・寺泊の漁港で、表純子プロとイワシ釣りを楽しんだエピソードを紹介。「めっちゃ釣れました。もう、入れ食い！」と大漁だったことを振り返り、「何百匹とか釣れたんじゃないかな」と驚きの釣果を明かします。釣ったイワシをその場で味わったことも忘れられない思い出で、「すごい楽しかったです。天気もよかった」と、当時の充実した時間を懐かしんでいました。

◆釣りとゴルフをつなぐ共通点は？

続けて葭葉は、「釣りとゴルフにはどんな共通点がありますか、と質問されることが多い」と明かし、自身が感じる共通点を紹介しました。

まず挙げたのは、シャフトを使う動きです。クラブも釣り竿も「しならせて飛ばす」という基本動作が共通しているといい、「そのしなりを釣りに活かしました」と説明します。さらに、ルアーを狙った場所へ正確に投げる動作は、ゴルフのアプローチにも通じるといいます。

力任せではなく、重要なのはタイミングやリズムだと話す葭葉。狙い通りにキャストできたときの爽快感は、狙った場所にボールを運び、そのままカップインした瞬間に近い感覚なのだとか。「予定通りの場所にキャストできて、魚が釣れたときがめっちゃ気持ちいい」と、その魅力を表現しました。

一方で、釣りに惹かれた最大の理由は、気分転換になることでした。「釣りをしているときはゴルフのことをまったく考えない」といい、不調や悩みを抱えていても、釣りに集中しているあいだは自然と気持ちを切り替えられたといいます。そのメリハリが、心身のいいバランスにつながっていたそうです。さらに、「みんなでワイワイ釣りをして、そのあとにご飯を食べに行ったりしてね。本当にリフレッシュの延長だったのかなと思いますね」と、仲間と過ごす時間も、かけがえのない息抜きになっていたことを明かしました。

◆次なる挑戦は「イカ釣り」!?

続けて、葭葉の好きな釣りスタイルについても話題が及びました。水面でルアーに魚が飛びつく瞬間が見られるトップウォーターゲームが特にお気に入りで、「トップからボーンって出てくるのが好き」と笑顔を見せます。

山中湖での試合の際には、「暗くなるまでずっとトップを投げていました」と語るほど夢中になっていたといいます。ルアー選びでは、「このルアーで絶対に釣るっていう気持ちでやっちゃう」と、1つのルアーを使い続けるタイプだと自己分析。「本当はよくないらしいんですけどね」と苦笑いを浮かべました。

さらに、「釣り合宿をしたいですね」と今後の楽しみについても語ります。過去には福島で、1日ゴルフを楽しみ、その後2日間釣りを満喫する釣り合宿を経験したことがあり、「夏休みみたいな感じでした」と当時を振り返りました。最近は、釣り好きで知られる藤田さいきプロから誘われているイカ釣りにも興味津々。「イカはわりといろんなところで釣れるので、手軽にできるかなと思って。イカ釣り行きたいかも」と、新たな釣りへの期待ものぞかせます。

最後は、「これから釣りをやってみたいという人もいると思います。けっこう手軽にできるので、ぜひ行ってみてください！」と呼びかけ、釣りの魅力をリスナーへ伝えました。

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＜番組概要＞

番組名：葭葉ルミのワンダー！ルミちゃんラジオsupported by富士住建

放送日時：毎月第1金曜日（1週目）16:00～16:45

パーソナリティ：葭葉ルミ

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/wgr/