アクトインディは7月22日、子育てファミリーの「外食チェーン店」利用についての調査結果を発表した。調査は2026年4月29日～5月14日、同社が運営する「いこーよ」会員2,869名を対象にインターネットで行われた。

子育て家族の外食調査

月1回以上利用する外食チェーン店、1位はサイゼリヤ

主要外食チェーン店の利用頻度をたずねたところ、日々の食卓を支えるリアルな利用動向が浮き彫りになった。月1回以上利用する割合が最も高かった(＝利用率1位)チェーンは以下の通り。

主要外食チェーン店の利用頻度をたずねたところ、月1回以上利用する割合が高かったチェーンは、1位が「サイゼリヤ」(16%)、2位「はま寿司」(14%)、3位「スシロー」(11.9%)、4位「丸亀製麺」(11.8%)、5位「ガスト」(10%)、6位「くら寿司」(9%)となった。

上位に回転寿司、うどん店・ファミリーレストランが入り混じる結果に。いこーよ会員の日常外食は、これら3カテゴリの上位チェーンが中心になっていることがうかがえる。

保護者の満足度が高い外食チェーン店

自由記述で「保護者の満足度が高い外食チェーン店」をたずねたところ、最も多く名前が挙がったのは「サイゼリヤ」だった。2位は「はま寿司」と「スシロー」(9%)、4位は「ガスト」(7%)、5位は「くら寿司」(5%)となった。

子供の満足度ランキング

自由記述で「子供の満足度が高い外食チェーン店」をたずねたところ、くら寿司、サイゼリヤ、はま寿司、ガストが約1割で並ぶ結果となった。いずれのチェーンも子供たちから絶大な支持を得ていることがうかがえる。

「カフェ」「ママ会」で選ばれる店は?

利用シーンごとに「使いやすい外食チェーン店」を自由記述でたずねたところ、「赤ちゃん連れでも利用しやすい」「ママ会に利用しやすい」「カフェ代わりに利用しやすい」外食チェーン店で「ガスト」が1位となった。

「子連れのお客さんが多く、泣いてもお互い様」と感じられる雰囲気や、離乳食の対応などが、赤ちゃん連れの外食やママ同士の集まりで選ばれる背景となっている(いずれも自由記述の回答より)。

「フライドポテト」「ドリンクバー」で選ばれる店は?

メニューや設備といった特徴ごとでも「使いやすい外食チェーン店」を自由記述で尋ねた。「子供が好きなお子様ランチ(プレート)がある店」として最も多く名前が挙がった「ガスト」は、全体(n＝992)のおよそ3割が回答した。