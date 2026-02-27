外食というとこってりした食べ物が多いイメージですが、「今日は、さっぱりしたものが食べたい…」という日もありますよね。本記事では、そんなときにおすすめのメニューや外食チェーン店を紹介します。ぜひ、ランチやディナーの参考にしてください。

外食でさっぱりした食べ物を食べたいときにおすすめのメニュー10選

まずは、さっぱり食べられるおすすめメニューを紹介していきます。

冷たいうどん・そば

食欲がイマイチのときでもさらっと食べられる麺料理のひとつ。ほかの主食と比較して脂質が少なく、さっぱりと食べやすいのが特徴です。ネギやしょうが、わさび、天かす(揚げ玉)などの薬味をお好みで加えて味変も楽しめます。

冷やし中華

中華麺にたっぷりの具材を盛りつけて食べる夏の定番メニュー。具材はきゅうり、トマト、錦糸卵、ハムなどが一般的です。たれにはゴマだれもありますが、さっぱり食べたいなら甘酸っぱいしょうゆ風味のたれがいいでしょう。

海鮮丼・寿司

魚の刺身を使った海鮮丼や寿司もさっぱりと食べやすいのが特徴。なかでもタイやヒラメなどの白身魚はあっさりとした風味なので、食欲がないときにもおすすめです。たれに少量のしょうがを入れるとより食べやすくなりますよ。

湯豆腐

豆腐はのどごしがよく、やわらかい食感なので食欲がなくてもするりと食べられます。具材には白菜や春菊を入れることが多いですが、夏は手に入りやすい水菜やきのこ類で代用するのもおすすめです。

冷しゃぶ

薄切りの豚肉もしくは牛肉を沸騰したお湯のなかに入れてさっとゆで、氷水で冷やしてから野菜とともに盛りつける料理です。栄養バランスがよく、さっぱりしつつも満足感があります。

お茶漬け

食欲がない日や、二日酔いなどで胃が疲れている日の朝ごはんに最適な一品。薬味や梅干し、塩昆布などをのせたご飯の上からだし汁をかければ完成です。夏は冷たいだし汁をかける冷やし茶漬けも食べやすいでしょう。

サラダ

好きな野菜を食べやすい大きさにカットし、ドレッシングをかけるだけですぐに食べられる手軽さが魅力です。特にトマトは酸味があり、さっぱりと食べられます。ドレッシングはノンオイルの青じそドレッシングやビネガー風味のものをかけてみましょう。

冷麺

でんぷんや小麦粉、そば粉から作られた麺と、酸味のある冷たいスープを合わせた麺料理です。麺はつるつる食感でのどごしも抜群。キムチを添えて辛くしたり、カットしたスイカや梨を添えて甘みを追加したりするのも人気です。

フォー

米粉の麺を使用したベトナム発祥の麺料理です。鶏肉や牛肉を長時間煮込んだスープに麺を入れ、パクチーやハーブなどをトッピングして作られています。スープの後味がさっぱりとしているので暑い日に食べるのもおすすめです。

カオマンガイ

有名なタイ料理のひとつ。鶏肉のゆで汁で炊いたご飯の上に、ゆでた鶏肉を乗せた料理で鶏肉のうま味を余すところなく満喫できます。鶏肉はしっとりとした食感で食べやすく、酸味のあるさっぱりしたたれとの相性も抜群です。

さっぱりした食べ物が食べたいときにおすすめの外食チェーン店

ここからは、さっぱりした食べ物を楽しめるおすすめの外食チェーン店を紹介します。

丸亀製麺

温かいうどんだけでなく、冷たいうどんも豊富にそろう全国展開のチェーン店です。天ぷらの種類が多いのも魅力。青ねぎや天かすといった無料トッピングのコーナーが充実しているのもうれしいポイントです。

名代富士そば

首都圏を中心に展開している立ち食いそば店。ゆでたての生そばを提供しているので、お手ごろな価格ながら本格的なそばの味を楽しめます。もりそば(うどん)や冷やしたぬきそば(うどん)など冷たいメニューも豊富で、暑い日のランチにも最適です。

スシロー

日本全国に展開している回転寿司チェーンです。季節限定のメニューも多く、夏になるとパクチーや大葉などさっぱりした風味のトッピングの寿司が並ぶこともあります。一皿ずつ注文できるので、食べる量を調節しやすいのも魅力です。

築地食堂源ちゃん

豊洲市場などから直送した、新鮮な魚介類の海鮮丼や刺身定食が食べられるお店。アルコールメニューも充実しているので居酒屋として利用することもできます。さっぱりした刺身をつまみながら飲みたいときに最適です。

梅の花

湯葉や豆腐料理が楽しめるヘルシーな和食のレストラン。豆腐を使ったしゅうまいや生麩田楽、湯葉揚げなど素材の味を生かした料理が人気です。店内は落ち着いた雰囲気で、懐石コースのほか単品料理もそろっています。

しゃぶ葉

食べ放題コースで楽しめるしゃぶしゃぶ専門店。鍋のだし汁は数種類から選択可能で、柚子塩だしや白だしがさっぱりした風味でおすすめです。食べ放題には白菜やねぎなどの野菜も含まれているので、食べ方を工夫してみましょう。

だし茶漬け えん

お茶漬けに特化した専門店です。鯛だし汁のお茶漬けや奄美大島の鶏飯風だし茶漬けなど、本格的なメニューがそろっています。だし汁はおかわり自由でたっぷりと味わえるのが魅力。また、夏限定で冷汁が登場することもあるのでチェックしてみてください。

WithGreen

東京を中心に出店しているサラダボウル専門店です。旬の野菜や高タンパクのチキンなどをお好みでトッピングしたオリジナルサラダを注文できます。ドレッシングも10種以上を用意。野菜との組み合わせ方しだいでさまざまな味わい・食感が楽しめます。

ガスト

洋食から和食まで、種類豊富なメニューがそろうファミリーレストランです。夏限定で冷麺などの「涼麺フェア」が登場するほか、通常のメニューにも和風パスタや和膳があるので、さっぱりしたものが食べたい気分のときにも行ってみましょう。

バーミヤン

中華料理のファミリーレストランです。期間限定ですが、夏には七彩の冷やし中華が登場します。たれは醤油とごまの2種類から選択可能。具材の彩りが鮮やかなので、食べると気分も上がります。

大戸屋ごはん処

和風の定食が豊富にそろうチェーン店です。さばの炭火焼きや肉野菜塩こうじ炒め、鶏と野菜の黒酢あんといったさっぱりしたメニューがそろっています。納豆やおくらがトッピングされた「大戸屋ばくだん丼」もおすすめです。

夢庵

和食メニューが中心のファミリーレストラン。天ぷらやどんぶり、旬の魚を使った定食のほか清涼感のある冷たいそば・うどんも人気です。季節限定で梅やめかぶを使ったそば・うどんが提供されることもあります。

おぼんdeごはん

バラエティー豊かなお肉料理、魚料理の定食を提供するカフェ風のお店です。メインのおかずとご飯にトッピングする食材も選択できるので自分好みの定食が楽しめます。海鮮丼や豆腐ハンバーグといったさっぱりしたメニューも評判です。

COMPHO

日本産米麺を使ったフォー専門店で、東京都内を中心に店舗展開しています。スープには鶏だし汁を使用しており、あっさりながらコクのある味わいが特徴です。米麺はつるつるとした食感でさっぱりと食べられます。

マンゴツリーカフェ

本格的なタイ料理を楽しめるレストランです。辛さが控えめな料理も多く、はじめてタイ料理を食べる日本人でも食べやすい味付けに仕上がっています。さっぱりしたものが食べたいときにはスパイスやハーブを使ったサラダや蒸し鶏のカオマンガイがおすすめです。

外食でもさっぱりした食べ物を楽しもう!

いかがでしたか? 食欲がわかない日や体調がイマイチな日でも、しっかりと食べて体力をつけることが大切です。味付けや量を調節しながら、自分に合った食べ方を見つけてみてください。